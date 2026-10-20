Руководителя птицефабрики привлекли к ответственности

Руководителя Нюрбинской птицефабрики привлекли к ответственности за нарушения трудовых прав

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в АО «Нюрбинская птицефабрика». В ходе нее выяснилось, что зарплату работникам выплачивали с задержками.

Кроме того, на предприятии не соблюдались требования охраны труда: сотрудникам не выдавали средства индивидуальной защиты, а обязательные инструктажи не проводились.

По итогам проверки прокуратура внесла представление и возбудила дела об административных правонарушениях. На данный момент нарушения устранены, работникам выплачена компенсация, а руководитель привлечен к административной ответственности.