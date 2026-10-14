— У Якутии 14-й Герой России, удостоенный этого звания за подвиги в ходе специальной военной операции! Высшую государственную награду страны 14 октября вручили Александру Егоровичу Находкину, — сообщает в своем канале глава Якутии Айсен Николаев.

Ещё в 2014 году Александр Находкин добровольцем отправился на Донбасс. В ходе специальной военной операции сражался за Артёмовск, командовал ротой и батальоном, служил начальником разведки. Несмотря на ранения и контузии, продолжал выполнять боевые задачи. После службы в ЧВК «Вагнер» продолжил боевой путь в специальном подразделении Минобороны России. Награждён тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».

Дед Александра Егоровича, Герой Советского Союза Николай Чусовской, был удостоен высшего звания за мужество и героизм, проявленные при штурме Зееловских высот. Своей службой Александр Егорович с честью продолжил славные воинские традиции семьи, в которой из поколения в поколение передаются любовь к Родине и верность долгу.

С особой гордостью поздравляю Александра Егоровича с присвоением звания Героя России! Это заслуженное признание мужества, стойкости и преданности Отечеству. Крепкого здоровья, сил и благополучия семье. Якутия гордится!