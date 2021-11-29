Якутия попала в список самых развитых регионов России

Республика Cаха (Якутия) заняла восьмое место в рейтинге Фонда развития гражданского общества (ФорГО) по уровню социально-экономического развития. Аналитики использовали данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года.

Исследование состоит из социально-экономического и экономического блоков, которые включают в себя девять критериев: размер средней заработной платы, прожиточный минимум, индекс промышленного производства в регионе и другие.

Республика Саха (Якутия) по показателю индекса промышленного производства заняла 2-е место, по динамике регионального продукта с коррекцией на инфляцию – 3-е, прожиточному минимуму, а также по средней зарплате – 8-е, по региональному продукту на душу населения – 9-е место.

В рейтинг за первое полугодие 2021 года вошло 33 субъекта, которые поделили между собой 30 мест.

Лидеры рейтинга: Москва, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область. По мнению экспертов, во втором полугодии возглавить рейтинг смогут регионы, руководство которых будет грамотно управлять ситуацией в условиях новых волн коронавируса.