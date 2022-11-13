Выставка архивных фотографий «История в кадрах: Первый президент Якутии»

20 декабря 1991 года впервые в истории Якутии состоялись выборы высшего должностного лица суверенной республики. На основе всеобщего прямого избирательного права президентом Якутской — Саха — советской социалистической республики был избран Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ. Именно так называлась в то время Якутия. Вступив 27 декабря 1991 года в должность президента, Николаев в тот же день выдвинул инициативу о переименовании в Республику Саха(Якутия).

В Музее истории города открылась выставка к 85-летию М. Е. Николаева «История в кадрах: Первый президент Якутии». Фотовыставка отражает время становления Республики Саха (Якутия), деятельность Михаила НИКОЛАЕВА, возглавившего республику в трудные, переломные годы. На снимках зафиксированы деловые встречи, визиты, известные лица… Но за официальной фотохроникой посетители выставки смогут увидеть масштаб событий, вспомнить судьбы и имена, воссоздать через фотокадры Историю. Экспозиция организована из фотографий, хранящихся в муниципальном архиве города Якутска. Это, в основном, работы известного якутского фотографа журналиста, корреспондента ЯСИА, ТАСС, АПН Виктора Прокопьевича ЯКОВЛЕВА. Он является подлинным летописцем истории нашей республики: в течение 50 лет снимал Якутию, подобного в истории фотожурналистики еще нет.

Первым посетителям выставки, приглашенным на открытие выставки, студентам СВФУ, очень повезло — они услышали о первом президенте из уст тех, кто стоял у истоков новой Якутии. Зинаида Степановна ФЕДОРОВА, заслуженный экономист РСФСР, Почетный гражданин г. Олекминска была в 1993-1997 гг. председателем Фонда управления государственным имуществом при правительстве Республики Саха (Якутии), затем возглавляла Государственное ревизионное управление республики, являлась руководителем Главного контрольного управления при Президенте РС (Я). Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), Почетный гражданин Вилюйского района Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА — легендарный руководитель, в 1994- 2000 годах возглавляла Вилюйский район. Всех присутствующих впечатлили, взволновали настоящие, живые, неофициальные воспоминания. Молодежь искренне восхищалась: «Будто побывали в тех временах!». Еще одна гостья мероприятия, ставшая уже другом, даритель музея истории города, доктор социологических наук Ирина Ивановна ПОДОЙНИЦЫНА рассказала о значении Михаила Николаева в прогрессе культуры республики, вспоминала, что в поездках, когда она говорила, что из Якутии, в первую очередь спрашивали о Николаеве. Нечасто можно увидеть и, главное, послушать такое созвездие! Всегда важны живые слова, интересно мнение современников прошедших событий.

Нужно отметить, что новая выставка является вторым совместным проектом двух городских учреждений: Музея истории города Якутска и муниципального архива. Организаторы выставки планируют дальнейшее сотрудничество: архивные раритеты должны выходить в свет, их должно видеть вживую.

Выставка «История в кадрах: Первый президент Якутии» работает с 11 ноября 2022 до 24 ноября 2022.

Источник и фото : Музей истории города Якутска