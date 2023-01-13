13.01.2023
08:41
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Политика

Выборы-2023: Оппозиция, ваш выход!

В информационном пространстве появился вариант списка от общественного объединения «УоТ Сомоҕо күүс». Полный вариант опубликовал телеграм-канал «Аартык.ру».

Понятное дело, что списки от всех значимых политических и общественных сил еще будут утрясаться, но даже беглого взгляда хватает, чтобы увидеть как ярких лидеров, способных объединить под знаменем оппозиции значительную часть общества, так и пыльные имена, пыльные фамилии, лучшие времена которых канули в лету.  

Итак, в числе предполагаемых кандидатов на выборы в Ил Тумэн, которые могут получить поддержку «УоТ Сомоҕо күүс», значатся бывшая ВИП-персона, а нынче ярый оппозиционер Эрнст БЕРЕЗКИН, лидер общественного движения Дмитрий ИВАНОВ, пионер ипотечного рынка Якутии, действовавший на свой страх и риск, Михаил МЯРИКЯНОВ с Ириной МЯРИКЯНОВОЙ, бывший депутат Ил Тумэна Алина ВИНОКУРОВА, юрист Анатолий СТОРОЖЕВ, общественник Константин БОРИСОВ, бывший депутат Ил Тумэна, певец Михаил САННИКОВ. В списке фигурирует так же Ольга АЛЕКСЕЕВА, активист становления МСУ в Якутске, мать блогера и титулованной красавицы Алены АЛЕКСЕЕВОЙ. Күн Күөгэйэ Сылгы кыыһа этническим именем напоминает Сулустаану Байанайдаах кыыьа МЫРААН, чья политическая звезда в свое время ярко зажглась с подачи «Сомоҕо күүс».   

Другие политические и общественные силы формируют собственные списки, активно ведут консультации. Год нынче непростой, стратегический – предстоят выборы ил дархана, депутатов Ил Тумэна и многие муниципальные выборы, включая депутатов Якутской городской Думы.  

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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