Устроил дебош прямо в отделе полиции
Дебош в отделе полиции: Якутский городской суд арестовал 18-летнего юношу за неповиновение
Ночью 24 сентября, войдя в здание ОП «Жатайский» МУ МВД России «Якутское», 18-летний житель столицы стал пинать дверь и требовать открыть ее, тем самым препятствовал работе полицейских. На неоднократные требования прекратить противоправные действия и будучи предупрежденным о применении специальных средств и физической силы, юноша агрессивно реагировал и физически сопротивлялся, тем самым оказал неповиновение сотруднику полиции.
В судебном заседании Якутского городского суда с протоколом согласился, вину признал.
Вина привлекаемого к административной ответственности лица подтверждена материалами дела.
Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному требованию сотрудников полиции.
Изучение личности привлекаемого к административной ответственности юноши показало, что он не состоит в браке, не трудоустроен, неоднократно привлекался к административной ответственности по главам 11 и 12 КоАП РФ (административные правонарушения на транспорте и в области дорожного движения), приговором Якутского городского суда от 05.08.2025 осужден по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон).
В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учел признание вины.
С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд признал юношу виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 3 суток.
При назначении наказания суд учел характер правонарушения и личность виновного, в связи с чем, счел необходимым назначить ему наказание в виде административного ареста в пределах, предусмотренных санкцией указанной статьи, поскольку применение иных видов наказания не обеспечит реализации задач административной ответственности.
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