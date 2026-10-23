М-да! Детская шалость обернулась для родителей иском на 263 тысяч

В Якутии детская шалость с поджогом чипсов обернулась для родителей иском на 263 тысячи рублей

В одном из магазинов Хангаласского улуса дети устроили пожар. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия: «Из-за того, что дети подожгли, столько приключений у меня. Полиция, пожарные, генеральная уборка», — делился мужчина.

Позже стало известно: 28 октября в 14:16 в дежурную часть Отдела МВД России по Хангаласскому району поступило сообщение от продавца магазина на улице Братьев Ксенофонтовых в Покровске о краже продуктов несовершеннолетними. Несколько детей убежали, двоих удалось остановить.

Инспекторами по делам несовершеннолетних были установлены все шестеро учащихся в возрасте от 8 до 12 лет. Выяснилось, что малолетние правонарушители не ограничились кражей газированного напитка и сладостей: один из них поджёг пачку чипсов в торговом помещении. Возгорание заметили работники магазина и ликвидировали огонь до приезда пожарных.

Сегодня, 23 октября, стало известно, что Верховный Суд Якутии поставил точку в деле о пожаре.

Причиной возгорания стали умышленные действия малолетнего сына ответчиков, который ради интереса поджёг пачку чипсов «Lays». В результате огнём были повреждены помещение магазина, товарно-материальные ценности и пятиуровневый стеллаж.

Со слов ребёнка, в тот день он с друзьями зашёл в магазин, где они взяли напиток. У прилавка один из друзей передал ему коробок спичек. Мальчик поднёс зажжённую спичку к упаковке с чипсами, из-за чего началось возгорание. Испугавшись, ребёнок покинул место происшествия, никому не сообщив о случившемся.

Собственники магазина обратились в суд к родителям несовершеннолетнего с иском о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Ответчики просили отказать в части возмещения за утраченные товарно-материальные ценности, ссылаясь на неподтверждённость обстоятельств материалами дела.

Хангаласский районный суд установил, что вред имуществу причинён противоправными действиями малолетнего, находящимися в прямой причинной связи с ущербом. Согласно п. 1 ст. 1073 ГК РФ, за вред, причинённый несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Родители несут ответственность, если имело место безответственное отношение к воспитанию ребёнка и неосуществление должного надзора (ст. 63 СК РФ).

Оценив представленный истцами отчёт, суд признал его объективным и достоверным. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с законных представителей несовершеннолетнего:

— стоимость стеллажа островного — 23 804 рубля;

— стоимость ремонтно-восстановительных работ — 239 666,40 рубля.

Также с ответчиков в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 8 904 рубля.

На решение была подана апелляционная жалоба.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), проверив материалы дела и изучив доводы жалобы, не нашла оснований для изменения судебного акта. Решение вступило в законную силу», — сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия).