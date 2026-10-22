Математический тест на логику: Реши пример 5 + 12 : 2(1 + 2)

Чему равно 5 + 12 : 2(1 + 2)? Простой школьный пример, который ставит многих в тупик. Попробуйте решить без калькулятора и сверьтесь с ответом!

Задача, в которой легко ошибиться: Чему равно 5 + 12 : 2(1 + 2)?

Многие уверены, что школьная математика осталась в прошлом вместе с тетрадями в клетку и домашними заданиями. На самом деле мы используем её каждый день, даже не задумываясь об этом. Мы считаем сдачу в магазине, прикидываем, хватит ли денег до зарплаты, делим счёт в кафе на компанию, рассчитываем скидку в 30% на распродаже, переводим граммы в рецепте под другое количество порций и планируем, во сколько нужно выйти из дома, чтобы не опоздать.

Умение быстро считать в уме и правильно выстраивать последовательность действий — это не просто школьный навык, а практический инструмент. А ещё это отличная тренировка для мозга: такие упражнения поддерживают ясность мышления и концентрацию внимания.

Сегодня предлагаем вам проверить себя на небольшом примере, который регулярно вызывает жаркие споры в интернете.

Условие задачи

Перед вами выражение:

5 + 12 : 2(1 + 2) = ?

Задача простая на вид: здесь нет ни дробей, ни степеней, ни корней. Только сложение, деление, умножение и скобки. Но именно на таких примерах чаще всего и спотыкаются взрослые люди, давно окончившие школу.

Главное условие: решайте без калькулятора. Считайте только в уме или на листе бумаги. Засеките время — в среднем на эту задачу уходит около 20–30 секунд.

Попробуйте вспомнить правила порядка действий и получить ответ самостоятельно. Не спешите заглядывать вниз — так тест потеряет весь смысл.

Подумали? Записали свой вариант? Тогда проверяем.

Правильный ответ и решение

Чтобы не ошибиться, нужно вспомнить порядок выполнения арифметических действий:

сначала выполняются действия в скобках; затем — умножение и деление, по порядку слева направо; в последнюю очередь — сложение и вычитание.

Решаем пошагово:

Шаг 1. Раскрываем скобки.

1 + 2 = 3

Выражение принимает вид:

5 + 12 : 2 × 3

Шаг 2. Выполняем деление и умножение слева направо.

Это ключевой момент, где теряется большинство людей. Умножение и деление имеют одинаковый приоритет, поэтому они выполняются не «сначала умножение, потом деление», а строго в том порядке, в котором записаны — слева направо.

12 : 2 = 6

6 × 3 = 18

Выражение принимает вид:

5 + 18

Шаг 3. Выполняем сложение.

5 + 18 = 23

Ответ: 23

Самая частая ошибка — сначала умножить двойку на содержимое скобок (2 × 3 = 6), а затем разделить (12 : 6 = 2). В этом случае получается неверный результат 7. Так происходит потому, что знак умножения перед скобкой не написан, и мозг автоматически воспринимает запись «2(1 + 2)» как единое целое. Но в стандартной записи это обычное умножение, которое не имеет преимущества перед делением.

Получилось ли у вас с первого раза? Какой ответ вышел — 23 или 7?

Интересный факт о математике

Существует математический закон Бенфорда, который гласит, что распределение первых цифр в числах каких-либо наборов данных из реального мира неравномерно. Цифры от 1 до 4 в таких наборах (а именно статистика рождаемости или смертности, номера домов и т.п.) на первой позиции встречаются гораздо чаще, чем цифры от 5 до 9. Практическое применение этого закона заключается в том, что по нему можно проверять на достоверность бухгалтерские и финансовые данные, результаты выборов и многое другое. В некоторых штатах США несоответствие данных закону Бенфорда даже является формальной уликой в суде.

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