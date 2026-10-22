Заражённый усачом брус: судебные разборки

Верховный суд Якутии оставил в силе решение о взыскании с продавца стройматериала стоимость устранения недостатков

Дом, в котором планировали жить долгие годы, оказался под угрозой разрушения. Супружеская пара в октябре 2024 года приобрела брус для строительства частного жилого дома. Уже после приёмки и возведения дома выяснилось: древесину поразили вредители — многочисленные ходы и отверстия привели к активному разрушению материала, сделав дом непригодным для безопасного проживания. Истцы обратились в суд с иском к индивидуальному предпринимателю, у которого приобрели стройматериал, требуя взыскать стоимость устранения недостатков, а также компенсировать моральный вред и оплатить штраф.

Представитель ответчика иск не признал, просил отказать в его удовлетворении, возражал против назначения судебной экспертизы и связанных с ней расходов. Оспаривая факт заражения вредителями приобретённого истцами строительного материала, ссылался на прохождение подкарантинной продукции фитосанитарного контроля при ввозе и на последующее заражение материала с прилегающих территорий, а также на приобретение материала для строительства дома у нескольких поставщиков, что ставит под сомнение происхождение вредителей именно из-за его продукции.

Однако проведенные судом экспертизы подтвердили: демонтированные пиломатериалы имеют множественные червоточины (более 3 шт. на п.м.), что согласно п. 2.5 ГОСТ 8486-66 соответствует 4-му сорту, являющемуся непригодным для несущих конструкций. Стоимость устранения недостатков и их последствий — 894 833 руб. Такое количество вредителей (свыше 3 шт. на 1 п.м.) подтверждает, что материал некачественный, не соответствует стандартам и непригоден для устройства несущих конструкций, в частности балок перекрытий.

Кроме того экспертами, должностными лицами отдела фитосанитарного надзора и контроля был проведен отбор проб и выявлены насекомые имаго и личинки, образцы направлены на лабораторные исследования в Иркутский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно протоколам и заключению ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» по результатам энтомологических исследований выявлены карантинные объекты: большой чёрный еловый усач — 2 живые личинки, малый чёрный еловый усач — 4 живые личинки, а также дровосек хвойный (усач еловый тонкоусый) — 2 живых имаго некарантинного вида.

Якутский городской суд отклонил доводы ответчика о заражении материала после его приобретения истцами и о невозможности его идентифицировать: ответчик уклонялся от судебной экспертизы и не подтвердил возражения доказательствами. На основе досудебного исследования, судебной строительно-технической экспертизы, видеозаписей и пояснений экспертов суд признал доказанным заражение приобретённого у индивидуального предпринимателя материала древесным усачом, делающее его непригодным к использованию. Отклонён и довод о том, что карантинный контроль при ввозе из Иркутской области в Якутию исключает заражение жуками: по заключению эксперта, личинки могли остаться невыявленными. Также суд отклонил довод о надлежащем ответчике — подрядчике: иск предъявлен к индивидуальному предпринимателю по основанию предъявления товара ненадлежащего качества, а обстоятельства строительства дома в предмет дела не входят.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу ответчиков солидарно стоимость устранения недостатков в размере 894 833 руб., штраф в размере 472 416 руб. 50 коп., а также компенсацию морального вреда в размере по 25 000 руб. в пользу каждого истца, всего 50 000 руб.

Решение было обжаловано ответчиком в суд апелляционной инстанции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу.