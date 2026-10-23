Передовая служба предприятия: В Водоканале поздравили работников транспортного цеха
В АО «Водоканал» поздравили работников автотранспортного цеха
Сегодня в АО «Водоканал» поздравили работников автотранспортного цеха.
«От вашей слаженной и эффективной работы зависит работа всего Водоканала. Службы водоснабжения и канализования в короткие сроки устраняют технологические нарушения, проводят плановые ремонтные работы. Вы обеспечиваете скоординированную, чёткую и оперативную работу всех подразделений. Автотранспортный цех всегда был и остается передовой службой предприятия», — сказал главный инженер АО «Водоканал» Андрей Аммосов.
Сотрудники цеха обеспечивают своевременное и бесперебойное транспортное обслуживание производственных процессов, подразделений предприятия. Проводят техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и спецтехники, ведут контроль за их техническим состоянием.
Сегодня в автотранспортном цехе трудятся 152 человека — это водители, автослесари, инженерно-технические работники. Автопарк насчитывает 109 единиц автомобилей, 14 единиц спецтехники.
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