Ежедневный гороскоп на пятницу 23 октября 2026 года

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гороскоп на 23 октября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 23 октября 2026: 13, 14 лунный день. Растущая Луна. До 23:30 по московскому времени избегайте покупок, кроме продуктов и топлива, а также принятия важных решений. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День обещает быть страстным и насыщенным. В романтических отношениях всё складывается благоприятно. Это прекрасное время для общения с теми, кто вам нравится. Более того, сегодня лучший день недели для свиданий! Также день подходит для обсуждения финансовых вопросов, связанных с совместным имуществом, наследством, налогами и долгами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В ближайшие четыре недели Солнце будет находиться напротив вашего знака, поэтому вам потребуется больше отдыха. Сегодня отношения с партнёрами, супругами и близкими друзьями будут особенно тёплыми и приятными для обеих сторон. При этом бывшие партнёры могут напомнить о себе при личной встрече, в интернете или даже во сне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

На работе может начаться роман. У кого-то всё ограничится мимолётным флиртом, от которого сердце забьётся быстрее: «Мне это показалось?». Коллеги сейчас готовы вас поддержать, особенно потому, что вы сами охотно включаетесь в работу и берётесь за практические задачи. В ближайшие четыре недели дел будет немало.

Рак (21 июня — 22 июля)

Романтический день! Запланируйте встречу с любимым человеком. Если вы не в отношениях, просто приятно проведите время с кем-нибудь. Вас могут привлечь спортивные мероприятия и весёлые занятия с детьми. Бывшие возлюбленные вновь появляются в вашей жизни: лично, в интернете, в мыслях или во сне.

Лев (23 июля — 22 августа)

В ближайшие четыре недели ваше внимание переключится на дом и семью. Возможно, вы будете чаще участвовать в семейных обсуждениях и заниматься ремонтом: вам захочется освежить домашнюю обстановку. А сегодня особенно тянет к чему-то необычному и увлекательному.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Пристегните ремни: в ближайшие четыре недели темп вашей жизни ускорится. Вас ждут поездки, дела и встречи! Возможно, вы также будете больше читать, писать и учиться. Красота привычного окружения будет доставлять вам особое удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В ближайшие четыре недели ваше внимание будет сильнее сосредоточено на финансах, движении средств, заработке и личном имуществе. Правда, ожидаемые чеки по почте могут задерживаться из-за сбоев и заминок. Что ж, так бывает. Дзынь, и в кассу!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Солнце входит в ваш знак и остаётся там на четыре недели. Это происходит раз в год и даёт вам возможность восстановить силы на оставшуюся часть года! Смело заявляйте о себе и показывайте свою индивидуальность. Побалуйте себя обновками для гардероба. Стоит выглядеть хорошо: в вашей жизни вновь появляются люди из прошлого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш личный год подходит к концу, именно поэтому день рождения уже так близко. А сегодня вас ждёт тёплая, романтическая атмосфера. Устройте особенное свидание с кем-нибудь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В ближайшие четыре недели ваша популярность возрастёт. Возможно, вы будете чаще обычного общаться с людьми младше вас. Дружба может перерасти в романтические отношения. Люди из прошлого тоже начнут напоминать о себе. Для вас это интересный период и подходящее время, чтобы подумать о будущих целях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие четыре недели Солнце будет находиться в верхней части вашей астрологической карты. Это происходит раз в год и символизирует период, когда вы оказываетесь в центре внимания и предстаёте в выгодном свете! Да-да, в глазах окружающих вы выглядите великолепно. Используйте этот момент, чтобы добиться желаемого и представить свои идеи. Почему бы и нет?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В ближайшие четыре недели ваше стремление путешествовать, учиться и расширять свой мир будет сильнее обычного. Выберитесь куда-нибудь и займитесь чем-то новым. Посетите незнакомые магазины, парки и другие места. А может, стоит вообще ненадолго уехать из города? Расширяйте горизонты.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня день рождения отмечают балерина Ульяна Лопаткина (1973) и актёр Райан Рейнольдс (1976).

Вы рациональны и объективны. У вас много интеллектуальной и физической энергии, и вам нужны новые впечатления и задачи. Это год размышлений. Найдите время для изучения религиозных или духовных убеждений. Обратитесь к философским идеям, которые помогут лучше понять себя и приблизиться к осмыслению собственной жизни.

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