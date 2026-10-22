Битва шеф-поваров и гастрономический триумф: Стартует Вкус Якутии
В Якутске начнется прием заявок на участие в XIII гастрономическом фестивале «Вкус Якутии — 2026»
Уважаемые рестораторы и предприниматели Якутска!
С 22 по 28 ноября 2026 года в городе Якутске состоится XIII гастрономический фестиваль «Вкус Якутии — 2026». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в целях развития гастрономической культуры, ресторанного дела, туризма, гостеприимства, местного продовольственного рынка и поддержки товаропроизводителей Республики Саха (Якутия).
Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска совместно с Национальной ассоциацией рестораторов и отельеров «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» объявляет о начале приема заявок на участие.
Кто может стать участником
К участию приглашаются предприятия общественного питания любой формы собственности:
— рестораны, кафе, бары, загородные комплексы, гостиницы с ресторанами и иные объекты общественного питания;
— столовые, придорожные кафе и предприятия быстрого питания;
— службы доставки готовой еды и ресторанной продукции.
Сроки приема заявок:
Заявки принимаются с 26 октября по 13 ноября 2026 года.
Куда направлять заявки:
Контакты для справок:
Телефоны: 8-914-270-52-56, 300-880 (доб. 1).
Познакомьте жителей и гостей столицы с лучшими достижениями якутского гастрономического искусства!
Информация Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска
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