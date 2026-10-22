Битва шеф-поваров и гастрономический триумф: Стартует Вкус Якутии

В Якутске начнется прием заявок на участие в XIII гастрономическом фестивале «Вкус Якутии — 2026»

Уважаемые рестораторы и предприниматели Якутска!

С 22 по 28 ноября 2026 года в городе Якутске состоится XIII гастрономический фестиваль «Вкус Якутии — 2026». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в целях развития гастрономической культуры, ресторанного дела, туризма, гостеприимства, местного продовольственного рынка и поддержки товаропроизводителей Республики Саха (Якутия).

Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска совместно с Национальной ассоциацией рестораторов и отельеров «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» объявляет о начале приема заявок на участие.

Кто может стать участником

К участию приглашаются предприятия общественного питания любой формы собственности:

— рестораны, кафе, бары, загородные комплексы, гостиницы с ресторанами и иные объекты общественного питания;

— столовые, придорожные кафе и предприятия быстрого питания;

— службы доставки готовой еды и ресторанной продукции.

Сроки приема заявок:

Заявки принимаются с 26 октября по 13 ноября 2026 года.

Куда направлять заявки:

— resto-ykt2012@mail.ru

— opt.yakutsk@mail.ru

Контакты для справок:

Телефоны: 8-914-270-52-56, 300-880 (доб. 1).

Познакомьте жителей и гостей столицы с лучшими достижениями якутского гастрономического искусства!

Информация Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска