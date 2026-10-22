Секрет сочной курицы на сковороде: карамельный соус с чесноком решает всё
Если хочется приготовить привычное куриное филе необычно, попробуйте этот рецепт. Курица с чесноком, соевым соусом и карамельной глазурью получается нежной внутри, а снаружи покрывается густым сладко-солёным соусом. Лёгкая острота чеснока и перца удачно дополняет вкус мяса, а кунжут делает блюдо ещё более аппетитным.
На приготовление уйдёт около 25 минут, а сложные ингредиенты не понадобятся. Подать такую курицу можно с рассыпчатым рисом, лапшой, свежими овощами или салатом.
Ингредиенты
- куриное филе — 300 г;
- сахар — 30 г;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- столовый уксус 9% — 1 ч. л.;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- красный молотый перец — по вкусу;
- кунжут — 1 ч. л.;
- немного воды — для карамели.
Как приготовить курицу с чесноком в карамельном соусе
1. Подготовьте мясо.
Промойте куриное филе под прохладной водой и тщательно обсушите салфетками. Нарежьте мясо небольшими тонкими ломтиками или полосками: так оно быстрее приготовится и лучше впитает соус.
2. Сделайте карамельную основу.
Поставьте на огонь сковороду с толстым дном. Всыпьте сахар, добавьте небольшое количество воды и нагревайте, постоянно помешивая. Сахар должен растаять и приобрести насыщенный золотисто-коричневый оттенок. Не отходите от плиты: карамель быстро темнеет и может начать горчить.
3. Добавьте филе.
Переложите кусочки курицы в горячую карамель и сразу перемешайте, чтобы соус покрыл мясо со всех сторон. Через несколько минут филе начнёт выделять сок. Накройте сковороду крышкой, уменьшите нагрев и оставьте курицу тушиться на 7–10 минут.
4. Введите ароматные добавки.
Очистите чеснок и нарежьте его тонкими пластинками либо мелко порубите. Добавьте его к курице вместе с соевым соусом и уксусом. Перемешайте: соус станет более насыщенным, с приятным балансом сладости, соли и лёгкой кислинки.
5. Доведите блюдо до готовности.
Посыпьте курицу чёрным и красным перцем. Снимите крышку и готовьте ещё несколько минут, помешивая. За это время лишняя жидкость выпарится, а соус загустеет и превратится в блестящую глазурь. Кусочки мяса должны слегка карамелизоваться, но не пересохнуть.
Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом. Курица с чесноком в карамельном соусе особенно хорошо раскрывается в сочетании с горячим рисом, яичной лапшой или овощами, обжаренными на сковороде.
Приятного аппетита!
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