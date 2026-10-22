Секрет сочной курицы на сковороде: карамельный соус с чесноком решает всё

Необычный ужин за 25 минут: курица с чесноком в тягучем карамельном соусе

Если хочется приготовить привычное куриное филе необычно, попробуйте этот рецепт. Курица с чесноком, соевым соусом и карамельной глазурью получается нежной внутри, а снаружи покрывается густым сладко-солёным соусом. Лёгкая острота чеснока и перца удачно дополняет вкус мяса, а кунжут делает блюдо ещё более аппетитным.

На приготовление уйдёт около 25 минут, а сложные ингредиенты не понадобятся. Подать такую курицу можно с рассыпчатым рисом, лапшой, свежими овощами или салатом.

Ингредиенты

куриное филе — 300 г;

сахар — 30 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

соевый соус — 1 ст. л.;

столовый уксус 9% — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

красный молотый перец — по вкусу;

кунжут — 1 ч. л.;

немного воды — для карамели.

Как приготовить курицу с чесноком в карамельном соусе

1. Подготовьте мясо.

Промойте куриное филе под прохладной водой и тщательно обсушите салфетками. Нарежьте мясо небольшими тонкими ломтиками или полосками: так оно быстрее приготовится и лучше впитает соус.

2. Сделайте карамельную основу.

Поставьте на огонь сковороду с толстым дном. Всыпьте сахар, добавьте небольшое количество воды и нагревайте, постоянно помешивая. Сахар должен растаять и приобрести насыщенный золотисто-коричневый оттенок. Не отходите от плиты: карамель быстро темнеет и может начать горчить.

3. Добавьте филе.

Переложите кусочки курицы в горячую карамель и сразу перемешайте, чтобы соус покрыл мясо со всех сторон. Через несколько минут филе начнёт выделять сок. Накройте сковороду крышкой, уменьшите нагрев и оставьте курицу тушиться на 7–10 минут.

4. Введите ароматные добавки.

Очистите чеснок и нарежьте его тонкими пластинками либо мелко порубите. Добавьте его к курице вместе с соевым соусом и уксусом. Перемешайте: соус станет более насыщенным, с приятным балансом сладости, соли и лёгкой кислинки.

5. Доведите блюдо до готовности.

Посыпьте курицу чёрным и красным перцем. Снимите крышку и готовьте ещё несколько минут, помешивая. За это время лишняя жидкость выпарится, а соус загустеет и превратится в блестящую глазурь. Кусочки мяса должны слегка карамелизоваться, но не пересохнуть.

Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом. Курица с чесноком в карамельном соусе особенно хорошо раскрывается в сочетании с горячим рисом, яичной лапшой или овощами, обжаренными на сковороде.

Приятного аппетита!

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