Точка в громком деле: Трагедия в студгородке СВФУ
Смерть первокурсника в общежитии СВФУ: Верховный Суд Якутии рассмотрел апелляцию по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего уроженца Вилюйского района по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Коллегия присяжных заседателей признала обвиняемого виновным в том, что ночью 1 ноября 2025 года находясь в комнате общежития ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М. К. Аммосова» в состоянии алкогольного опьянения, из чувства мести, возникшей из личной неприязни нанес потерпевшему руками и ногами не менее 12 ударов в области головы и по конечностям.
В результате полученных телесных повреждений потерпевший, студент 1 курса, скончался в ГБУ РС(Я) «РБ № 2 – ЦЭМП» от закрытой черепно-мозговой травмы.
Приговором Якутского городского суда от 21 августа 2026 года на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также суд взыскал в пользу потерпевших материальный ущерб в размере 128 500 руб. и компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 руб.
Приговор был обжалован адвокатом осужденного. Он настаивал на том, что в судебном следствии были допущены многочисленные нарушения УПК РФ, не согласился с суммой взысканной компенсации морального вреда. Просил приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение.
Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в коллегиальном составе, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, изменил приговор суда первой инстанции в части зачета периода нахождения обвиняемого под домашним арестом. При этом назначенное наказание оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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