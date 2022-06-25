Власти Якутии и Ханты-Манси подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение между правительством Республики Саха (Якутия) и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подразумевает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Документом запланировано проведение совместных мероприятий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Соглашение 25 июня подписали глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья КОМАРОВА на национальном празднике Ысыах Туймаады в городе Якутске.

«Это документальное оформление уже сложившихся отношений. В последующем мы разработаем план конкретных мероприятий по реализации соглашения», – сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Среди успешных примеров взаимодействия двух регионов Комарова упомянула деятельность на территории Якутии компании «Сургутнефтегаз», где работают порядка 2400 специалистов из Сургута и Сургутского района.

Наталья Комарова поблагодарила правительство Якутии за участие и поддержку VII Всемирного конгресса оленеводов, который прошёл в марте в Ханты-Мансийске. Она рассказала о первом Арктическом Молодежном стартап-форуме, давшем старт подготовке инициатив, которые будут представлены на Северном форуме по устойчивому развитию в сентябре этого года, который пройдёт в Якутске.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил благодарность за многолетнее сотрудничество и в знак дружбы вручил Наталье Комаровой юбилейный знак 100-летия ЯАССР.

Документ будет действовать в течение пяти лет. Соглашение состоит из 26 статей по различным сферам.

В частности, одна из них посвящена взаимодействию в развитии межрегионального сотрудничества и укреплении связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля, архитектура, строительство, ЖКХ, здравоохранение и других сферах.

Отдельная статья есть о выработке совместных решений по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности.

Стороны намерены сотрудничать, обмениваться информацией об опыте работы в области имущественно-земельных отношений, архитектуры, охраны объектов культурного наследия, обращения с отходами, благоустройства территорий, дорожного хозяйства на территориях Республики Саха (Якутия) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.