17.05.2021
17:50
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Спорт

В ЖДЯ выявили лучших в шахматах и шашках

В субботу, 15 мая, в актовом зале  Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в городе Алдане, в рамках XIII корпоративной спартакиады состоялся турнир по шахматам и шашкам.  

В соревнованиях по шахматам и шашкам  приняло участие 5 команд, в состав которых входило по 1 мужчине и 1 женщине.  

Звание лучших  шахматистов подтвердила команда  «Локомотив», которая являлась победителем в этом виде соревнований  на прошлой спартакиаде. 

2 место заняла команда «Инженерный корпус»,  3 место досталось команде службы пути.  

В соревнованиях по шашкам  1 место заняла команда вагонно-пассажирской службы, 2 место – команда «Инженерный корпус» и 3 место досталось службе пути.

Председатель первичной профсоюзной организации Онофрийчук Н.Е. и председатель спорткомитета Александр Чупров  вручили победителям и призерам соревнований грамоты и подарочные сертификаты. 

В общем зачете спартакиады по итогам пяти видов соревнований пока лидирует команда службы пути, на  2 месте команда «Инженерный корпус»  и на  3 месте с небольшим отставанием   расположилась команда вагонно-пассажирской службы.

Поздравляем команды  локомотивной службы и вагонно-пассажирской службы   АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»  с победой в шашечно -шахматном турнире!

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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