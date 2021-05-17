В ЖДЯ выявили лучших в шахматах и шашках
В субботу, 15 мая, в актовом зале Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в городе Алдане, в рамках XIII корпоративной спартакиады состоялся турнир по шахматам и шашкам.
В соревнованиях по шахматам и шашкам приняло участие 5 команд, в состав которых входило по 1 мужчине и 1 женщине.
Звание лучших шахматистов подтвердила команда «Локомотив», которая являлась победителем в этом виде соревнований на прошлой спартакиаде.
2 место заняла команда «Инженерный корпус», 3 место досталось команде службы пути.
В соревнованиях по шашкам 1 место заняла команда вагонно-пассажирской службы, 2 место – команда «Инженерный корпус» и 3 место досталось службе пути.
Председатель первичной профсоюзной организации Онофрийчук Н.Е. и председатель спорткомитета Александр Чупров вручили победителям и призерам соревнований грамоты и подарочные сертификаты.
В общем зачете спартакиады по итогам пяти видов соревнований пока лидирует команда службы пути, на 2 месте команда «Инженерный корпус» и на 3 месте с небольшим отставанием расположилась команда вагонно-пассажирской службы.
Поздравляем команды локомотивной службы и вагонно-пассажирской службы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» с победой в шашечно -шахматном турнире!
+7 (999) 174-67-82