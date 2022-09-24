В Якутске водитель во дворе сбил 10-летнего ребенка

23 сентября около 17 часов вечера в ДЧ ОГИБДД г. Якутска поступил звонок о том что, возле дома 17/1 по ул. Билибина совершен наезд на пешехода-ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. Водитель 1957 г.р. управляя «Toyota Prado» при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 10-летнего ребенка. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с травмой головы был доставлен и госпитализирован в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка, сообщает тгк Эхо столицы