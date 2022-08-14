В Якутске прошёл фестиваль популярной культуры «YKT GEEK FEST»

Приглашённым гостем стала анимационная студия «Феникс».

Сегодня, 14 августа на стадионе «Туймаада» прошёл фестиваль популярной культуры «YKT GEEK FEST». В программу фестиваля вошли конкурсы косплея, короткометражного кино и рисунков. В этом году приглашённым гостем «YKT GEEK FEST» стала анимационная студия «Феникс», сообщает ЯСИА.

Гостей и жителей столицы ждала насыщенная программа: танцевальные номера, музыкальные концерты, презентация мультсериала, основанный на культуре Якутии от студии «Феникс».

На мероприятии состоялись различные мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы.

Специальным гостем фестиваля в этом году стала анимационная студия «Феникс» – авторы знаменитых комиксов «Земля королей», «Дух моей общаги» и «Назад нельзя». В Якутск анимационная студия приехала в составе четырёх человек: Фёдора Нечитайло, Софрона Варламова, Вильгельма Чеппе и Сергея Федорова.

Феникс» — это студия, которая создаёт короткометражные фильмы, мультсериалы и видеокомиксы на платформе «YouTube». Основателем студии является Фёдор Нечитайло. На фестивале зрители смогли получить автографы и сфотографировались с любимыми авторами.