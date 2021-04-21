В Якутске покажут платок, побывавший в космосе

С 22 апреля 2021 года начинает работу выставка «Магия узоров оренбургского платка» из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

Оренбургские пуховые платки из фондов Оренбургского областного музея изобразительных искусств принадлежат к числу таких коллекций, без которых невозможно представить своеобразие российских народных художественных промыслов во всей полноте. Оренбургский платок занимает в ряду промыслов России одно из самых почетных мест. До сих пор, уже на протяжении 250-летней истории, платок сохранил свою рукотворную природу. В платке воплотились вкус и талант вязальщиц многих поколений, сумевших в своих творениях подняться до высот подлинного искусства, одаривая нас не только теплом, но и удивительной красотой, сочетая в себе прекрасное и полезное в неделимом целом.

Этот всемирно известный промысел оренбургских казачек существует с конца XVIII века, больше нигде в мире не вяжут таких теплых, но в то же время легких и тонких ажурных платков. Шали-паутинки и палантины можно протянуть через обручальное кольцо или поместить в гусином яйце. Такое качество достигается благодаря использованию самого тонкого в мире пуха оренбургских коз.

В экспозиции будут представлены платки потомственных оренбургских вязальщиц, инструменты, а также исходный материал – козий пух. Прекрасным дополнением выставки станут костюмы, созданные Анной Советовой, дизайнером одежды из оренбургского пухового платка, основателя Дома пуховой моды. Эти уникальные дизайнерские наряды объединены богатым декором из элементов ажурного платка.

Оренбургский платок облетел всю Россию от Владивостока до Калининграда, побывал в десятках зарубежных стран. В 2018 г. экипаж корабля «Союз МС-11» взял в космическую экспедицию знаменитую оренбургскую паутинку, связанную руками Миннур Ишмухаметовой.

Командовал кораблем Олег Кононенко. Платок находился в космосе 204 суток – с 3 декабря 2018 года по 25 июня 2019 года, сделал 3264 витка вокруг Земли и пролетел 139 066 763 км. И увидеть этот платок вы сможете в рамках данной экспозиции.

Дорогие гости и жители Республики! На выставке «Магия узоров оренбургского платка» будет организована продажа различных пуховых изделий, порадуйте себя и своих близких прекрасным приобретением!

Внимание!!! Выставка работает для всех посетителей с 22 апреля по 4 июля 2021 г. в Национальном художественном музее РС (Я), по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 9, выставочный зал, 1 этаж.

Вход по Прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Режим работы: среда с 12.00-20.00 (касса до 19.30), четверг-воскресенье с 10.00-18.00 (касса до 17.30). Понедельник-вторник – выходные дни

Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.