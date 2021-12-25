В Якутске поймали проституток и сутенеров

В Якутии пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавших занятие проституцией

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена незаконная деятельность группы лиц, которые организовали занятие проституцией на территории г. Якутск.

В ходе реализации оперативной разработки установлены трое мужчин, под руководством которых порядка десяти женщин в возрасте от 23 до 44 лет предоставляли услуги интимного характера за денежное вознаграждение.

Предварительно установлено, что организатором нелегальной деятельности является 39-летний житель микрорайона Марха, а его 28 и 29-летний подельники осуществляли обязанности диспетчеров и водителей.

Среди женщин с низким уровнем моральной ответственности, были как жительницы других регионов, так и местные, которые занимались проституцией в составе трех различных групп, но их деятельность была строго подчинена 39-летнему подозреваемому.

Задержание организатора произошло в сауне, расположенной по ул. Громовой. Мужчина как раз привез очередную партию своих «подопечных». Его 28-летнего подельника задержали при аналогичных обстоятельствах по ул. Клары Цеткин, когда он доставил в частный дом девушку. Третий мужчина пытался скрыться от полицейских, но был настигнут в районе ГРЭС.

В ходе оперативных мероприятий изъяты 4 автомашины, принадлежавшие данным лицам, гаджеты, а также 750 000 рублей незаконной прибыли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». 39 и 28-летний подозреваемые водворены в изолятор временного содержания МУ МВД России «Якутское», в отношении их 29-летнего подельника избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде, а правонарушительницы привлечены к административной ответственности. Задержание подозреваемых осуществлялось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.