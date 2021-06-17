В Якутске отметили Эвинэк

В День России, 12 июня, в красивой березовой роще в пригороде Якутска эвены встретились для проведения обрядов встречи Нового года.

Из-за ограничений в связи с пандемией по коронавирусу на праздник приехали только представители молодежи и актива Союза эвенов Якутии.

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Обряды провела старейшина, знаток эвенских традиций Зинаида НИКУЛИНА: через дэлбургэ каждый присутствующий прошел, завязав ленточку с самыми лучшими пожеланиями, очистились дымом от багульника. На обряде кормления огня и благопожелания Зинаида Платоновна попросила духов огня и матери-солнца дать счастливую судьбу людям, подарить здоровье детям, приумножить оленьи стада, посылать охотничью удачу.

Сородичей приветствовали Константин РОББЕК, уполномоченный по правам КМНС, Анатолий СТЕПАНОВ-ЛАМУТСКИЙ, председатель Союза эвенов РС(Я).

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Были проведены конкурсы национальной кухни «hо ай далси дэплэ» (самая вкусная еда), запевал круговых танцев КМНС.

Молодежный Совет Ассоциации КМНС РС(Я) организовал спортивную часть праздника: прыжки через нарты «Туркич туhанкачин», метание мавута «Маутач эвин» были очень зрелищны.

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Александр ГРОМОВ, член Молодежного Совета КМНС РС (Я): «На Эвинэке раньше парни присматривались к девушкам, после смотрин посылали свататься. В этом году участниками стали в основном молодежь – девчата и ребята из Кобяйского, Момского, Томпонского, Аллаиховского, Нижнеколымского, Олекминского, Алданского, Анабарского, Оленекского районов – получился настоящий молодежный Эвинэк. Мы встретили солнце, приняли участие в съемках клипа «Кындыкан», много играли, пели».

Организатором мероприятия выступает Союз эвенов РС(Я) при поддержке Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера РС (Я).

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Результаты конкурсов и состязаний:

Конкурс национальной кухни «hо ай далси дэплэ» (самая вкусная еда):

1 место: Никулина Зинаида Платоновна, Эвено-Бытантайский улус

2 место: Куличкина Анастасия Еремеевна, г. Якутск

3 место: Кривошапкина Екатерина Семеновна, Оймяконский улус

Конкурс запевал круговых танцев:

1 место: Захарова Илана – ьээдьэ, Кобяйский район

2 место: Тоенто Лена – лохогайнули, Нижнеколымский район

3 место: Николаева Альбина – госигор, Оленекский улус

Прыжки через нарты «Туркич туhанкачин»:

1 место: Погодаев Ариан, Алданский район

2 место: Ефремов Никифор, Кобяйский район

3 место: Захаров Любомир, Кобяйский район

Метание мавута «Маутач эвин»:

1 место: Погодаев Ариан, Алданский район

2 место: Кривошапкин Василий, Кобяйский район

3 место: Старков Алексей, Момский улус