Передовая служба: В Водоканале поздравили работников транспортного цеха

В АО «Водоканал» поздравили работников автотранспортного цеха

Сегодня в АО «Водоканал» поздравили работников автотранспортного цеха.

«От вашей слаженной и эффективной работы зависит работа всего Водоканала. Службы водоснабжения и канализования в короткие сроки устраняют технологические нарушения, проводят плановые ремонтные работы. Вы обеспечиваете скоординированную, чёткую и оперативную работу всех подразделений. Автотранспортный цех всегда был и остается передовой службой предприятия», — сказал главный инженер АО «Водоканал» Андрей Аммосов.

Сотрудники цеха обеспечивают своевременное и бесперебойное транспортное обслуживание производственных процессов, подразделений предприятия. Проводят техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и спецтехники, ведут контроль за их техническим состоянием.

Сегодня в автотранспортном цехе трудятся 152 человека — это водители, автослесари, инженерно-технические работники. Автопарк насчитывает 109 единиц автомобилей, 14 единиц спецтехники.