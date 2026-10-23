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23.10.2026 10:35
чтение: 1 мин
Общество
#автотранспортный цех
#Водоканал
#Передовая служба

Передовая служба: В Водоканале поздравили работников транспортного цеха

В АО «Водоканал» поздравили работников автотранспортного цеха

Сегодня в АО «Водоканал» поздравили работников автотранспортного цеха. 

«От вашей слаженной и эффективной работы зависит работа всего Водоканала. Службы водоснабжения и канализования в короткие сроки устраняют технологические нарушения, проводят плановые ремонтные работы. Вы обеспечиваете скоординированную, чёткую и оперативную работу всех подразделений. Автотранспортный цех всегда был и остается передовой службой предприятия», — сказал главный инженер АО «Водоканал» Андрей Аммосов.

 Сотрудники цеха обеспечивают своевременное и бесперебойное транспортное обслуживание производственных процессов, подразделений предприятия. Проводят техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и спецтехники, ведут контроль за их техническим состоянием. 

Сегодня в автотранспортном цехе трудятся 152 человека — это водители, автослесари, инженерно-технические работники. Автопарк насчитывает 109 единиц автомобилей, 14 единиц спецтехники.

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Источник: Пресс-служба АО «Водоканал»
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал»

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