Речные караваны завезли полумиллионный тоннаж северных деликатесов

В следующие выходные в Якутске на Комсомольской площади состоится традиционная ярмарка «Рыба Якутии», которая вызывает ажиотаж у горожан.

По сообщению Минсельхоза Якутии, за эту навигацию в столицу из северных улусов доставили 524 тонны промысловой рыбы.

В речной порт Якутска прибыл рефрижераторный теплоход «Магдебург», доставивший более 15 тонн рыбы с рыболовецких участков Булунского и Жиганского улусов. Выгрузка груза полностью завершена. Этот рейс стал последним в навигации перед закрытием зимнего судоходства.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства республики Айал Тимофеев, всего в ходе навигации с августа по сентябрь было выполнено три рейса, в рамках которых в столицу республики доставлено 524 тонны промысловой рыбы. Из этого объёма 512 тонн поставили шесть рыболовецких хозяйств Булунского района — МУП «Булунское», МУП «Приморский», артель «Арктика», СПК «Кюсюрская фактория» и индивидуальные предприниматели Миронов А.Е., Ачикасов Е.И. и Васильев А.Е. Ещё 12 тонн — кооператив Жиганского района СХППК «Сыалаах».

Всего в путину 2026 года работали 145 рыболовецких бригад и 468 рыбаков. За летнюю путину добыто 1906 тонн рыбы — на 69% больше, чем в прошлом году. Лучшие показатели добычи показали рыбаки Булунского, Нижнеколымского, Аллаиховского и Усть-Янского улусов.

Завоз рыбы из северных улусов — важнейшая задача для обеспечения продовольственной безопасности республики. В этом году благодаря слаженной работе рыбаков, транспортников и речников мы полностью выполнили намеченные объёмы: в Якутск доставлено 524 тонны промысловой рыбы. Это значит, что жители республики получат свежую продукцию в необходимом количестве и по доступным ценам, — подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что в следующие выходные в столице республики пройдёт традиционная ярмарка «Рыба Якутии», где будет представлен широкий ассортимент свежей, охлаждённой и переработанной рыбной продукции по доступным ценам.