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23.10.2026 14:52
чтение: 1 мин
Рецепты
#якутская кухня

Быырпах (быппах) — якутский кисломолочный напиток

Якутский национальный освежающий напиток
Быырпах быппах
Быырпах (быппах)

Быырпах делают на основе суората (якутского кислого молока, похожего на йогурт) или кефира. Его сбраживают с сахаром и водой, и получается слегка газированный освежающий напиток. Его обычно пьют охлаждённым в жару и на Ысыахе.

Пропорции ниже взяты из рецепта в выдаче (кастрюля на 4,5 л, вариант с закваской). Остальное, то есть время и температуру, я описал по общей технологии, поэтому ориентируйтесь на вкус.

Ингредиенты (кастрюля на 4,5 л)

  • кефир или суорат: 1 упаковка (около 1 л)
  • сахар: 1 стакан (200 мл)
  • закваска, то есть готовый быырпах: 1 стакан
  • тёплая вода: чтобы долить до объёма кастрюли

Приготовление

  1. Растворите сахар в небольшом количестве тёплой воды. Вода должна быть тёплой, а не горячей, чтобы не убить бактерии.
  2. Добавьте кефир (суорат) и размешайте.
  3. Влейте закваску, то есть стакан готового быырпаха.
  4. Долейте тёплой водой почти до верха и перемешайте.
  5. Накройте крышкой или марлей, но не герметично, потому что при брожении выделяется газ. Оставьте в тепле на 12–24 часа.
  6. Когда напиток слегка зашипит и станет кисловатым, перелейте его в бутылки или банки и уберите в холодильник. Часть оставьте как закваску для следующей партии.
  7. Подавайте хорошо охлаждённым.

Если закваски нет

В этом случае можно взять тот же кефир или суорат, сахар и воду. Брожение пойдёт дольше, примерно 1–2 суток в тепле. Первую партию часто делают гуще и кислее, а дальше уже используют часть готового напитка как закваску.

Советы экспертов

  • Удобнее всего готовить в 3-литровой банке (так советуют в «Забота-Арчы»). Тогда пропорции уменьшите примерно на треть.
  • Не запечатывайте ёмкость наглухо: банка с газом может лопнуть.
  • Чем дольше выдерживаете и чем теплее в комнате, тем кислее и газированнее получится напиток.
  • Если на поверхности появилась плесень или запах неприятный, напиток лучше выбросить.

Подробные рецепты с вариантами есть на travel-ykt.ru (три рецепта), в «Забота-Арчы» и на ysia.ru.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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