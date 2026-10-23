Быырпах (быппах) — якутский кисломолочный напиток
Быырпах делают на основе суората (якутского кислого молока, похожего на йогурт) или кефира. Его сбраживают с сахаром и водой, и получается слегка газированный освежающий напиток. Его обычно пьют охлаждённым в жару и на Ысыахе.
Пропорции ниже взяты из рецепта в выдаче (кастрюля на 4,5 л, вариант с закваской). Остальное, то есть время и температуру, я описал по общей технологии, поэтому ориентируйтесь на вкус.
Ингредиенты (кастрюля на 4,5 л)
- кефир или суорат: 1 упаковка (около 1 л)
- сахар: 1 стакан (200 мл)
- закваска, то есть готовый быырпах: 1 стакан
- тёплая вода: чтобы долить до объёма кастрюли
Приготовление
- Растворите сахар в небольшом количестве тёплой воды. Вода должна быть тёплой, а не горячей, чтобы не убить бактерии.
- Добавьте кефир (суорат) и размешайте.
- Влейте закваску, то есть стакан готового быырпаха.
- Долейте тёплой водой почти до верха и перемешайте.
- Накройте крышкой или марлей, но не герметично, потому что при брожении выделяется газ. Оставьте в тепле на 12–24 часа.
- Когда напиток слегка зашипит и станет кисловатым, перелейте его в бутылки или банки и уберите в холодильник. Часть оставьте как закваску для следующей партии.
- Подавайте хорошо охлаждённым.
Если закваски нет
В этом случае можно взять тот же кефир или суорат, сахар и воду. Брожение пойдёт дольше, примерно 1–2 суток в тепле. Первую партию часто делают гуще и кислее, а дальше уже используют часть готового напитка как закваску.
Советы экспертов
- Удобнее всего готовить в 3-литровой банке (так советуют в «Забота-Арчы»). Тогда пропорции уменьшите примерно на треть.
- Не запечатывайте ёмкость наглухо: банка с газом может лопнуть.
- Чем дольше выдерживаете и чем теплее в комнате, тем кислее и газированнее получится напиток.
- Если на поверхности появилась плесень или запах неприятный, напиток лучше выбросить.
Подробные рецепты с вариантами есть на travel-ykt.ru (три рецепта), в «Забота-Арчы» и на ysia.ru.
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