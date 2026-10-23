Быырпах (быппах) — якутский кисломолочный напиток

Якутский национальный освежающий напиток

Быырпах (быппах)

Быырпах делают на основе суората (якутского кислого молока, похожего на йогурт) или кефира. Его сбраживают с сахаром и водой, и получается слегка газированный освежающий напиток. Его обычно пьют охлаждённым в жару и на Ысыахе.

Пропорции ниже взяты из рецепта в выдаче (кастрюля на 4,5 л, вариант с закваской). Остальное, то есть время и температуру, я описал по общей технологии, поэтому ориентируйтесь на вкус.

Ингредиенты (кастрюля на 4,5 л)

кефир или суорат: 1 упаковка (около 1 л)

сахар: 1 стакан (200 мл)

закваска, то есть готовый быырпах: 1 стакан

тёплая вода: чтобы долить до объёма кастрюли

Приготовление

Растворите сахар в небольшом количестве тёплой воды. Вода должна быть тёплой, а не горячей, чтобы не убить бактерии. Добавьте кефир (суорат) и размешайте. Влейте закваску, то есть стакан готового быырпаха. Долейте тёплой водой почти до верха и перемешайте. Накройте крышкой или марлей, но не герметично, потому что при брожении выделяется газ. Оставьте в тепле на 12–24 часа. Когда напиток слегка зашипит и станет кисловатым, перелейте его в бутылки или банки и уберите в холодильник. Часть оставьте как закваску для следующей партии. Подавайте хорошо охлаждённым.

Если закваски нет

В этом случае можно взять тот же кефир или суорат, сахар и воду. Брожение пойдёт дольше, примерно 1–2 суток в тепле. Первую партию часто делают гуще и кислее, а дальше уже используют часть готового напитка как закваску.

Советы экспертов

Удобнее всего готовить в 3-литровой банке (так советуют в «Забота-Арчы»). Тогда пропорции уменьшите примерно на треть.

Не запечатывайте ёмкость наглухо: банка с газом может лопнуть.

Чем дольше выдерживаете и чем теплее в комнате, тем кислее и газированнее получится напиток.

Если на поверхности появилась плесень или запах неприятный, напиток лучше выбросить.

Подробные рецепты с вариантами есть на travel-ykt.ru (три рецепта), в «Забота-Арчы» и на ysia.ru.

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