Герой России спас 19 человек, умиравших от голода

Герой России Находкин рассказал о спасении 19 пропавших в Якутии человек

Ветеран СВО тогда работал в МЧС

Ветеран СВО, Герой России Александр Находкин считает одним из самых ярких эпизодов в своей жизни спасение 19 человек, пропавших на острове Большой Ляховский (Якутия), в ходе работы спасателем МЧС. Об этом он рассказал в интервью ТАСС

«Я работал в аэромобильном отряде, исколесил всю Якутию. Участвовал в разных операциях — поисковых работах, спасении людей. Одним из запоминающихся случаев стало спасение 19 ребят, которые каким-то образом попали на остров Большой Ляховский. Они там застряли, были неполадки с лодкой, а друзья не забрали. Люди месяц ходили, голодали, погибали. <…> Мы вылетели из Якутска и спасли их. Еще чуть-чуть, и они бы скончались: начались холода, ветра, не было еды. Когда мы залетали на вертолете, буквально в последний момент я заметил следы, которые было очень сложно разглядеть при тех условиях», — сказал Находкин.

Герой России подчеркнул, что эта спасательная операция стала одним из самых ярких моментов в его жизни.