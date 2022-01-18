В Якутске открылась юбилейная выставка

18 января 2022 г. в ДДН им. А.Е. Кулаковского открылась выставка «30 лет Министерству по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия). История в лицах», сообщает пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского. На выставке представлены исторические материалы, статьи из газет, книги и сборники статей о деятельности министерства, фотографии руководства и сотрудников, начиная с 1992 года по настоящее время. Экспозиция приурочена к 100-летию Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

Министерство внешних связей Республики Саха (Якутия) — государственный орган исполнительной власти, призванный реализовать право на ведение международной и внешнеэкономической деятельности было создано 19 января 1992 года указом президента Республики Михаила Николаева. Сегодня Якутия осуществляет широкое экономическое, культурное, научное сотрудничество со многими странами, активно участвует в деятельности международных организаций. Выставка работает до 10 февраля.

На основании указа главы РС(Я) от 14 января 2022 года №2267 о внесении изменений в указ главы РС(Я) от 1 июля 2020 года №1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сообщаем, что мероприятия, посвященные 30-летию внешних связей Республики Саха (Якутия), запланированные на январь переносятся на март, некоторые форматы январских мероприятий будут организованы согласно плану с учетом соблюдения ограничительных мер и с использованием онлайн-формата.