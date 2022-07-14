В Якутске открылась выставка уникальных природных красот России

Открытие выставки «Мир природной фотографии» в рамках Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» состоялось в Историческом парке «Россия – Моя история» 14 июля. Участие в открытии принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Как отметил министр символично, что в год столетия Якутии выставка представит 100 фоторабот.

— Год столетия Якутии получается некой книга истории, и сегодня здесь мы видим сто уникальных фоторабот, открывая такую удивительную выставку о красотах нашей родины. Мы поднимемся посмотрим сто этих картин, я уверен, что каждая фотография станет удивительным явлением. Фотографы умеют поймать красоту, оставить этот миг в памяти, в истории. Сегодняшняя выставка – это диалог между автором и нами, — отметил Куприянов.

Также участников и гостей выставки поприветствовал сенатор Егор Борисов, который отметил, что выставка организована благодаря Совету Федерации совместно с Правительством Якутии.

— В мире стоит большая проблема защиты экологии, охраны природы. Благодаря таким работам, которые можно здесь увидеть, хочется защищать и оберегать природу. Россия имеет столько богатств и красоты, и наша обязанность пережать это будущим поколениям, — отметил сенатор.

В видеопоздравлении участников поздравил зампред Совета Федерации Константин Косачев, который рассказал, что проект живет и развивается уже 9 лет, и за это время выставку посмотрели более 4 млн человек. Это 60 российских городов и 72 страны мира.

Выставка «Мир природной фотографии» будет представлена в Историческом парке «Россия – Моя история» в Якутске в третий раз. В этом году основная экспозиция посвящена пейзажам и способам их съемки. Посетители увидят удивительные сюжеты, связанные с природой, средой, историей, обычаями, культурой РФ. Со всей страны было отобрано 190 лучших фотохудожников, среди которых известные фотопейзажисты из Якутии – Андрей Грачев и Сергей Карпухин.

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проводится ежегодно с 2014 года. Это один из самых масштабных и интересных проектов, посвященных сохранению природных богатств России. Организаторами выставки являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я), ООО «Айылга», Исторический парк «Россия – Моя история».

Выставка работает по адресу: г. Якутск, ул. К.Д. Уткина 5, 2 этаж.