«Русская весна» на Донбассе: хроника сопротивления, память поколений и возвращение в большую семью

События, вошедшие в историю как «Русская весна», стали прямым ответом на государственный переворот на Украине в 2014 году. После событий на Майдане и прихода к власти новых политических сил, в преимущественно русскоязычном регионе Донбасса начался процесс самоопределения. Недоверие к новым украинским властям переросло в массовые протесты.

10 ноября состоялась волнительная встреча кафедры воспитания и допобразования Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II и коллектива Колледжа инновационных технологий с делегацией Донецкой Народной Республики, проложившая мост между трагическим прошлым и светлым настоящим.

7 апреля 2014 года в ответ на формирование пророссийского сопротивления, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале так называемой «антитеррористической операции», что послужило началом войны на Донбассе.

Первоначально в зародыше была подавлена Харьковская народная республика, однако на севере Донбасса, в городе Славянске, возник мощный очаг сопротивления. 27 апреля была провозглашена Луганская Народная Республика, а 11 мая 2014 года на территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. По их итогам была объявлена государственная самостоятельность ДНР и ЛНР.

Кульминацией этого движения, давшей надежду жителям региона, стало возвращение Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 года, которое вдохновило жителей Донбасса на борьбу за свои права и культурную идентичность. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что «Русская весна» началась с многотысячных митингов, на которых народ заявил о своем нежелании принимать новую идеологию, навязанную после переворота.

Правда без фильтров: центральной фигурой встречи стала Елена Никитина, советник Главы ДНР и первый министр информации республики, участница тех событий. Её лекция не была сухим пересказом учебника истории. Это был рассказ очевидца о том, как жители Донецка и Луганска, не имея оружия, выходили против танков и бронемашин. Подробно остановившись на причинах конфликта насильственной украинизации, запрет на использование родного русского языка и героизацию нацистских преступников, таких как Степан Бандера, она рассказала о зверствах, которые пришлось пережить мирным жителям, о репрессиях и сожжении людей в Одессе только за то, что они хотели говорить на родном языке и поддерживать дружбу с Россией. Выступление сопровождалось документальными видео и фотокадрами. На экране мелькали лица ополченцев, разрушенные дома Докучаевска, очереди за водой под обстрелами. Эти кадры стали суровым напоминанием о цене, которую заплатил Донбасс за право оставаться собой. Елена Николаевна подчеркнула, что сопротивление было продиктовано не агрессией, а инстинктом самосохранения народа, отказавшегося принимать нацистскую идеологию.

Голоса детей войны: поколение, выросшее под бомбёжками.

Особую, пронзительную ноту встрече придали 12 школьников из города Докучаевск. В 2014 году им было всего по пять лет. Сегодня это подростки, чьё детство прошло под звуки сирен воздушной тревоги.

Виктория Григорьева, руководитель проекта «Здравствуй, Россия!» в ДНР, представила ребят. Каждый из них рассказал свою короткую, но невероятно эмоциональную историю. У кого-то под бомбёжками погибли родные, кто-то навсегда запомнил холод подвалов, где приходилось прятаться от обстрелов. Ребята заново проживали те трагические дни, и их детские глаза, видевшие начало войны, говорили громче любых политических заявлений.

Эта встреча стала живым уроком истории, где сухие факты хроники событий 2014 года обрели человеческое лицо, а документальные кадры наполнились живыми слезами и воспоминаниями.

Для этих школьников поездка в Якутию и другие регионы России стала откровением. Они увидели, насколько огромна их новая Родина, как много в ней разных народов.

Валерий Лютый, старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования ИРОиПК, зампредседателя Общественной палаты РС(Я), сопредседатель ОНФ, председатель региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных операций»