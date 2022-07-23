В Якутии свыше 150 семей, пострадавших от паводка получили матпомощь

Жители Верхоянского и Кобяйского районов получают адресную помощь в связи с паводками, материальную помощь получили уже 153 семьи на общую сумму 2,7 млн рублей.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, одной из главных задач на сегодня является сбор заявлений от людей и оказание им помощи по всем направлениям. На выплаты якутянам, чьи дома и имущество пострадали во время паводка, республика выделила свыше 29 млн рублей.

Всего поступило свыше 3400 заявлений, из которых 1993 заявления на получение единовременной материальной помощи, 1452 заявлений на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

Продолжаются работы по восстановлению земляного полотна и дорог на участках подтопления. Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ на дорогах регионального значения – 1 августа текущего года.

Продукты питания и гуманитарный груз в Верхоянский район доставляют на вертолете Ми-26 Красноярского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.