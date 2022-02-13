В Якутии исчезнет проблема дефицита учебников по родным языкам

Якутия занимает 1 место на Дальнем Востоке и 19 место в стране по итогам оценки механизма управления качеством образования в субъектах за 2021 год, тогда как два года назад были на 37 месте по стране. Об этом сообщил зампред правительства республики Сергей МЕСТНИКОВ в ходе отчета органов исполнительной власти на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» 13 февраля.

«Это говорит о том, что в сфере образования принимаются правильные шаги. Выпускники школ поступают в высшие и средние специальные учебные заведения. После окончания учебы остаются работать в республике. Для нас важно, чтобы каждый человек имел возможность реализовать свой талант, свои знания и тем самым достичь успеха в жизни. Большое внимание уделяется созданию современного образовательного пространства», – сказал вице-премьер.

В 2021 году введены в эксплуатацию 10 школ на 1 320 мест и 13 детских садов на 1 710 мест в селах и городах республики. Построен новый учебный корпус Малой академия наук РС (Я) – региональный центр выявления и поддержки одаренных детей.

В 2022-2023 году республика получит субсидии из федерального бюджета. Так, более 2 млрд 800 млн рублей выделено на капитальный ремонт и оснащение 58 школ. Также более 4 млрд 800 млн рублей будет направлено на приобретение и строительство 9-ти школ на территории городских округов «город Якутск» и «Жатай».

С 2021 года началась реализация государственной программы по сохранению и развитию государственных и официальных языков в республике. Созданы учебники и методические материалы по языкам коренных малочисленных народов Севера, якутскому языку и литературе для школ и детских садов. Разработана цифровая образовательная платформа по изучению родных языков. Как отметил Сергей Местников, в ближайшие два года проблема дефицита учебников по родным языкам и литературе будет полностью искоренена.