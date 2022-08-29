В Нерюнгринском районе высажено 3 тысячи сосен

Сегодня, 29 августа, Нерюнгринский район присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес».

По итогам мероприятия высажено 3 тысячи саженцев сосны обыкновенной на площади 1 га на территории Хатыминского участкового лесничества в урочище Налды.

В акции приняло участие свыше 40 человек: заместитель министра экологии Андрей Коноплев, госинспектора Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора, сотрудники Нерюнгринского лесничества, работники Нерюнгринского филиала ГАУ «Якутлесресурс», дети из школьного лесничества, представители промышленных предприятий, таких, как АО «Золото Селигдара» и АО «Полюс Алдан».

Посадочный материал предоставлен ООО «Растим лес», также специалистами компании проведён мастер-класс по посадке саженцев мечами Колесова.

«Сегодня в Нерюнгри прошёл только первый этап акции текущего года. Всероссийская ежегодная акция проводится для распространения экологической осознанности среди населения, чтобы каждый желающий в республике мог внести свой вклад в восстановление наших лесов. Очень отрадно видеть среди участников не только школьников, но и арендаторов лесных участков промышленных предприятий. В течение недели данная акция также пройдёт в центральной части Якутии» — сообщил главный лесничий республики, заместитель министра экологии Андрей Коноплев.

Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти». Акция «Сохраним лес» проводится с 2019 года и на сегодняшний момент стала ежегодной. Всего в рамках акции в этом году планируется посадить 70 миллионов деревьев в разных уголках страны.