В какие регионы России отправиться за полярным сиянием?

Северное сияние – завораживающее зрелище и одно из самых таинственных явлений природы. Увидеть огни Авроры Бореалис, именно так на латыни называют полярное сияние, желают многие. Но не многие знают, что поймать волшебное явление можно и в России – с сентября по март жители северных регионов страны любуются сиянием. Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил подборку из пяти регионов страны, в которых можно «поймать» полярное сияние.

Красноярский край

Охотники за северным сиянием просто обязаны посетить Красноярский край – туристы отмечают, что именно на Таймыре можно увидеть самое яркое и красочное сияние в стране. Особенно полюбились путешественникам окрестности города Дудинка и село Хатанга. В этом селе, которое считается одним из самых северных населенных пунктов России, находится необычный музей мамонта – он расположен в пещере, вырубленной в слоях вечной мерзлоты.

Кроме того, опытные путешественники советуют ехать за сиянием на плато Путорана, уникальный горный массив с озерами и самым высоким в России (более 600 метров!) Тальниковым водопадом. Плато привлекает не только роскошным разнообразием ландшафтов, флоры и фауны, но и старинными мифами и легендами, идолами и тотемами язычества, секретными железными дорогами и другими загадками.

Мурманская область

Полярное сияние можно увидеть даже в самом Мурманске, однако, чтобы освещение домов и трасс не мешало наслаждаться уникальным небесным шоу, стоит отъехать подальше от столицы региона. Опытные охотники за северным сиянием советует туристам обратить внимание на горный массив Хибины, поселки Печенеги и Полярный.

Кроме того, многие гиды и туристы выбирают село Териберка, известное по фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Тревел-блогеры часто включают село в топы лучших мест для путешествий, что вполне оправданно, ведь тут можно не только полюбоваться сиянием, но и прогуляться по полярным сопкам, отправиться на экскурсию к водопаду, посетить кладбище кораблей, заняться рыбалкой или отведать крабов и оленины – в общем, развлечение по душе найдет каждый.

Архангельская область

Область примечательна тем, что именно ее уроженец Михаил Ломоносов первым раскрыл природу северного сияния. Вероятно, ему не раз приходилось наблюдать в небе магические сполохи. Если хотите увидеть ту же красоту, что и он, поезжайте на север области или в Северодвинск – сияние вблизи этого города отличается зеленым оттенком и необычным мерцанием.

Огни Авроры Бореалис можно увидеть только ночью (в промежуток между 10 вечера и 3 утра), однако и днем гости региона непременно найдут занятие по душе: можно полюбоваться северной природой в национальном парке «Русская Арктика», заехать в музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы» или отправиться на живописный Кий-остров в Белом море.

Республика Карелия

Ловить северное сияние в республике лучше зимой – говорят, что чем холоднее и темнее, тем выше вероятность увидеть танец света. Опытные путешественники рекомендуют ожидать сияние в отдаленных деревнях Карелии – там фотографии получаются атмосфернее, а впечатления насыщенней. Например, многих туристов привлекает старинная деревня Нильмогуба на берегу Белого моря.

Кроме того, можно отправиться в национальный парк «Паанаярви» – тут удастся полюбоваться не только сиянием, но и бурными реками, горными вершинами и строгой северной природой. Парк получил название от местного озера, которое считается одним из самых глубоких малых озер мира.

Республика Саха (Якутия)

Если туристов не пугает температура в минус сорок градусов, то они могут отправиться в Якутию! Лучшими местами республики для наблюдения за северным сиянием считаются поселок Оймякон и город Верхоянск – самые холодные населенные пункты планеты. Жители Верхоянска регулярно публикуют в социальных сетях фотографии полярного сияния и даже поместили это чудо природы на герб своего города.

Однако приехав в регион, площадь которого превышает территорию Аргентины, просто невозможно ограничить туристическую программу одним северным сиянием. Гости края посещают самый большой в мире алмазный карьер, любуются уникальными скалами под названием «Каменные Люди Сундуруна» и отправляются в путешествие по реке Лена. В особенности туристам полюбились Синские и Ленские столбы, возраст которых составляет 400 тысяч лет.

О BlaBlaCar

BlaBlaCar – глобальный маркетплейс для автодорожных поездок, объединяет карпулинговые и автобусные поездки на одной платформе. Компания была основана в 2006 году во Франции. В России начала работать в феврале 2014 года. Сегодня число пользователей BlaBlaCar превышает 100 млн человек в 22 странах (в том числе 30 млн в РФ). Более 25 млн человек в мире совершают поездки с помощью сервиса ежеквартально. Инвестиционная оценка компании: $2 млрд.