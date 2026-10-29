Ночь искусств: Концерт, который нельзя пропустить

НОЧЬ ИСКУССТВ В ЯКУТСКЕ: ОТ КАЛЬМАНА ДО «НЬУРГУН БООТУР» — КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ»

И все это — концерт «Созвучие культур»: когда музыка говорит на одном языке — языке эмоций!

3 ноября в фойе второго этажа Театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) случится нечто особенное: сцена исчезнет, а между зрителями и гениями музыки останется всего несколько метров.

В рамках «Ночи искусств» прозвучит настоящий диалог традиций: от страстной Хабанеры из «Кармен» и пронзительной «Аве Марии» до величественных фрагментов первой якутской оперы-олонхо «Ньургун Боотур». Хор боотуров, ария главного героя и финал этой эпической истории станут кульминацией вечера — моментом, где культура становится живой историей.

На одной сцене — народные и заслуженные артисты, хор и балет театра: Альбина Борисова-Кычкина, Айталина Адамова, Юрий Баишев и другие мастера, чьи голоса знают и любят.

Начало в 19:00, продолжительность — полтора часа с антрактом. И самое приятное: вход свободный!

Не пропусти вечер, который напомнит: музыка объединяет