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29.10.2026 12:40
чтение: 1 мин
Культура
#концерт
#Ночь искусств
#Созвучие культур

Ночь искусств: Концерт, который нельзя пропустить

НОЧЬ ИСКУССТВ В ЯКУТСКЕ: ОТ КАЛЬМАНА ДО «НЬУРГУН БООТУР» — КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ»

И все это — концерт «Созвучие культур»: когда музыка говорит на одном языке — языке эмоций!

3 ноября в фойе второго этажа Театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) случится нечто особенное: сцена исчезнет, а между зрителями и гениями музыки останется всего несколько метров.

В рамках «Ночи искусств» прозвучит настоящий диалог традиций: от страстной Хабанеры из «Кармен» и пронзительной «Аве Марии» до величественных фрагментов первой якутской оперы-олонхо «Ньургун Боотур». Хор боотуров, ария главного героя и финал этой эпической истории станут кульминацией вечера — моментом, где культура становится живой историей.

На одной сцене — народные и заслуженные артисты, хор и балет театра: Альбина Борисова-Кычкина, Айталина Адамова, Юрий Баишев и другие мастера, чьи голоса знают и любят.

Начало в 19:00, продолжительность — полтора часа с антрактом. И самое приятное: вход свободный!

Не пропусти вечер, который напомнит: музыка объединяет

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Источник: Пресс-служба ГТОиБ
Фото: Пресс-служба ГТОиБ

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