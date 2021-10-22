В Алдане завершился капитальный ремонт в детской школе искусств

Работы в Алданской детской школе искусств им. А. Т. Никитина были проведены в рамках реализации национального проекта «Культура», в частности, одного из его направлений — «Культурная среда». Алданская детская школа искусств одной из первых в республике вошла в этот проект.

Напомним, что президент России Владимир Путин в январе 2019 года дал поручение правительству и властям регионов привести в порядок помещения, где располагаются детские школы искусств.

Размер субсидии на капремонт Алданской школы составил 12 939 798 руб. (из них 11 904 600 – из федерального бюджета, 1 035 198 – из республиканского). Вместе с софинансированием из бюджета МО «Алданский район» сумма контракта составила 13 834 826 руб. Ремонтные работы должны были начаться еще в 2020 г., но были перенесены на год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Алданская школа искусств была открыта в 1957 году, в здание, где она находится сейчас, переехала в 1964-м. Строение можно назвать историческим, оно – узнаваемая достопримечательность центра города. Если в первые годы в школе обучали игре на фортепиано и баяне, то сейчас в учреждении функционируют 7 отделений, на которых обучается 314 ребят. Общая площадь здания — 847,6 м2, при этом учебная площадь — 720 м2.

Естественно, за без малого шесть десятков лет в здании накопилось немало проблем, которые были решены в ходе ремонта. Так, после вскрытия полов строителям пришлось на 1,5 метра убрать грунт на первом этаже, чтобы устранить плесень, грибок и сырость. В дальнейшем до «заливки» полов осуществлена тщательная просушка. Сейчас, и это, несомненно, имеет особую важность, преподаватели и обучающиеся будут дышать чистым воздухом.

В числе внушительного объема проведенных строительных работ — сооружение лестничного пролета в концертный зал, монтаж и установка вентиляционного оборудования, проведены работы по электрике, а также на крыше, по утеплению и обработке фундамента и многие другие.

Сегодня у школы новая входная группа, реконструировано арочное историческое окно. В учебных классах установлены специализированные звукоизолирующие двери.

Светлым, торжественным выглядит обновленный концертный зал. Здесь установлена арка на сцене и гипсовые детали, на потолке и стенах — новая люстраи светильники.

Работы осуществлялись подрядчиком ООО «Раут». Ремонт шел под постоянным контролем со стороны Министерства культуры и духовного развития РС (Я), администрации МР «Алданский район» (МКУ «Службы управления строительством»).

— Все, что было заложено в этом ремонте, — делалось с особым отношением к делу, качественно и добросовестно всеми участниками этого процесса, — подчеркнула Ирина Петунина, директор АДШИ им. А. Т. Никитина на торжественном вечере в честь исторического для школы и Алданского района событии.

Школу в этот день поздравляли почетные гости, коллеги по отрасли культуры, давние друзья коллектива. Педагогам и сотрудникам школы, а также членам родительского комитета были вручены награды и благодарности профильного министерства, Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики, главы районной администрации, Управления культуры Алданского района, руководства учреждения дополнительного образования.

В свою очередь директор школы поблагодарила всех, кто помог в воплощении этого проекта, опережающими темпами занимаясь подготовкой необходимых документов, осуществляя всестороннюю поддержку, отметив огромный вклад Министерства культуры и духовного развития РС (Я), службы управления строительством МР «Алданский район», главы и специалистов районной администрации, депутатского корпуса, Управления культуры и искусства района, коллектива учреждения и других.

Ирина Александровна особо отметила понимание и терпение родителей учащихся, членов родительского комитета, тех, кто оказывал реальную помощь при подготовке к ремонту и его проведении.

Этот проект находится в стадии завершения, а школа искусств готовится к продолжению активной работы в направлении совершенствования учебного процесса: учреждение вошло в программу по оборудованию музыкальными инструментами, также в рамках нацпроекта, кроме того, АДШИ ожидает расширения своих площадей, ведь большому количеству ее воспитанников нужны дополнительные помещения.

Торжественное мероприятие в честь открытия школы прошло в обрамлении блистательных творческих номеров преподавателей и учащихся АДШИ, еще раз подтвердивших высокий профессионализм коллектива талант и потенциал воспитанников.