О дне Оленекского эвенкийского национального района и публикациях в адрес народного депутата

Сегодня, 12 октября, отмечается День Оленекского эвенкийского национального района — края с богатой историей, самобытной культурой и сильными людьми, бережно хранящими наследие предков. Этот статус был присвоен району 12 октября 2005 года после референдума, на котором 93% населения поддержали инициативу. Главным инициатором присвоения статуса выступила народный депутат, уроженка Оленекского района Елена Христофоровна Голомарева.

Статус национального района закрепил особый правовой режим защиты исконных территорий, традиционного природопользования, флоры и фауны, переданных предками. Без этого статуса не было бы ни гарантий для оленеводства, ни защиты родовых угодий, ни правовой основы для сохранения языка и культуры эвенкийского народа.

Мы, оленекцы, с малых лет свято чтим традиции, бережно храним любовь к малой родине и воспитаны в духе патриотизма. Но сегодня этот праздничный день омрачает одно обстоятельство.

За последние дни в социальных сетях и ряде медиаресурсов распространяется материал, с использованием имени нашего депутата, депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Елены Христофоровны Голомаревой. Как избиратель, я считаю необходимым высказаться, поскольку последние публикации носят не критикующий характер, а представляют целенаправленную кампанию с использованием методов информационной войны, направленную на дискредитацию человека, который много лет последовательно работает в интересах жителей Арктики. Во-первых в глаза бросается разрыв между заголовками и содержанием. Заголовок говорит о «предательстве народа Севера», однако в тексте не приводится ни одного конкретного факта, который подтверждал бы это утверждение. Вместо фактов — эмоциональные ярлыки, призванные сформировать у читателя предвзятое (заранее заданное) отношение. Это классический прием информационной войны: сначала навесить ярлык, а затем под него подгонять разрозненные обстоятельства, не проверяя их связь между собой. «Предательство», «театр одного депутата», «карнавальная маска», «круговая порука» — все эти формулировки не имеют доказательной базы, но создают очень нужный автору эмоциональный фон. Профессиональный журналистский анализ так не строится. Так строится политический памфлет.

Отдельно следует сказать о том, что автор публикации официального «Сахалайф» позволяет себе называть национальный костюм, в котором Елена Христофоровна выступает на заседаниях и встречах, «карнавальной маской». Это не просто нетактично — это неуважение к культуре и традициям народов Севера, которые она представляет. Национальная одежда для депутата, работающего в Арктике, — не реквизит, а знак уважения к своим избирателям и их наследию. Второй прием — подмена понятий. В тексте утверждается, что Елена Голомарева «предает своих избирателей», имея в виду жителей Усть-Янского улуса. Однако Усть-Янский улус не входит в ее избирательный округ. Этот улус вместе с Абыйским, Аллаиховским и Нижнеколымским образует Арктический одномандатный избирательный округ N35, который представляет другой депутат. Елена Голомарева избиралась по Северному национальному округу N33, и в ее округ входят Булунский, Оленекский, Анабарский, Жиганский и Кобяйский районы. Это принципиальный момент. Обвинять депутата в предательстве жителей того округа, который он не представляет, надеясь на неосведомленность читателя — это сознательное искажение. При этом сама Елена Христофоровна как председатель постоянного комитета по вопросам КМНС и делам Арктики отвечает за системные вопросы арктической политики, включая северный завоз, и целенаправленно ведет эту работу. Но автор публикации не проводит различия между окружной и профильной ответственностью, потому что такое различие разрушило бы его конструкцию. Третий прием — вырывание цитат из контекста. Фраза о том, что «правительству нужно было действовать на упреждение», поданная как «мямление» и оправдание бездействия, в действительности является указанием на необходимость системной работы и своевременного учета рисков. В том же интервью телеканалу «Якутия 24» Елена Голомарева говорила о транспортной доступности, авиасообщении, северном завозе, сохранении оленеводства и рыболовства. Автор публикации проигнорировал все содержание интервью, выдернул одну фразу и приписал депутату позицию, которой она не занимала. Это манипуляция. Четвертый прием — построение ложных причинно-следственных связей. Автор связывает Елену Голомареву с руководителем ПАО «ЛОРП» через партийную принадлежность и делает вывод о «круговой поруке». Но фракционная принадлежность не означает персональной ответственности за хозяйственную деятельность коммерческого предприятия. Депутат не отвечает за оперативное управление перевозками. Обвинение в «круговой поруке» было бы обоснованным при наличии доказательств того, что депутат предпринимал действия для воспрепятствования расследованию или для защиты виновных от ответственности. Таких доказательств в публикации нет. Пятый прием — использование имени уважаемого человека для удара по действующему депутату. Автор противопоставляет Елене Голомаревой всеми уважаемого Андрея Кривошапкина. Это противопоставление некорректно и носит манипулятивный характер. Андрей Васильевич Кривошапкин возглавлял профильный комитет с 2003 по 2008 год и заложил республиканскую основу регулирования северного завоза, включая закон «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в РС(Я) для жизнедеятельности населения» («Об особом режиме завоза грузов в арктические улусы Республики Саха (Якутия)» и был принят 20 февраля 2004 года (№ 241-III, в 2005 году в него были внесены изменения). Елена Голомарева продолжила эту работу и вывела ее на федеральный уровень: при разработке федерального закона учитывался региональный опыт, включая положения республиканского закона для федерального закона «О северном завозе», принятого в 2023 году. Она лично участвовала в разработке этого законопроекта. Это развитие. Противопоставлять их — значит не понимать, что преемственность и есть форма уважения к предшественнику. Все эти приемы в совокупности дают основание говорить о применении методов информационной войны. Их цель — не выяснение истины и не решение проблемы северного завоза, а дискредитация конкретного человека. Показательно, что автор публикации не задается вопросами, которые действительно важны. Но автор методично уводит внимание от этих вопросов, направляя его на депутата. Это технология. Не журналистика. Считаю необходимым обозначить тенденцию неприкрытого использования грязных методов информационной войны в публичном пространстве, где факты подменяются ярлыками, реальные же проблемы пытаются использовать как инструмент политической травли.

Призываем проверять факты и не поддаваться на эмоциональные манипуляции.

Официальная информация о деятельности депутата, ее законопроектах и работе в профильном комитете доступна на сайте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) — sakhaparliament.ru, а также на странице ВК Елены Христофоровны Голомаревой, в мессенджере Макс.

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М.И. Заровняева (Караваева), избиратель Северного национального одномандатного округа N33.

Фото: из аккаунта народного депутата Е.Х. Голомаревой ВКонтакте