В 11 квартирах отключили канализацию!

За десять дней 11 квартир отключили от канализации в Якутске.

С начала декабря в Якутске 11 квартир отключено от канализации. Общая сумма задолженности составляет 307115 рублей. АО «Водоканал» продолжает ограничивать водоотведение абонентам, которые не оплачивали коммунальные услуги в течение двух и более месяцев.

Специалистами предприятия было выявлено всего 37 квартир, общая сумма задолженности которых составила 1 208 388 рублей. Ранее они получили уведомления о приостановлении услуги по водоотведению. Воспользовались 20-дневными сроком и погасили задолженность 23 собственника. Еще 3 абонента заключили соглашение о реструктуризации на общую сумму 135839 рублей.



После приостановки услуги собственники 5 квартир оплатили задолженность в размере 176012 рублей, а также расходы в размере 3000 рублей за установку и снятие заглушки.

Напомним, что согласно п. 120 Правил предоставления коммунальных услуг, предоставление коммунальных услуг возобновляется после полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Своевременная передача показаний приборов учета и оплата за потребленные услуги позволит избежать накопления долгов и дополнительных расходов.

Напомним, что с 1 по 30 декабря Водоканал проводит акцию «Погаси долги без пени». Участниками могут стать физические и юридические лица, которые полностью погасят образовавшуюся задолженность. С условиями акции можно ознакомиться на сайте АО «Водоканал».