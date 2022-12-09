В 11 квартирах отключили канализацию!
За десять дней 11 квартир отключили от канализации в Якутске.
С начала декабря в Якутске 11 квартир отключено от канализации. Общая сумма задолженности составляет 307115 рублей. АО «Водоканал» продолжает ограничивать водоотведение абонентам, которые не оплачивали коммунальные услуги в течение двух и более месяцев.
Специалистами предприятия было выявлено всего 37 квартир, общая сумма задолженности которых составила 1 208 388 рублей. Ранее они получили уведомления о приостановлении услуги по водоотведению. Воспользовались 20-дневными сроком и погасили задолженность 23 собственника. Еще 3 абонента заключили соглашение о реструктуризации на общую сумму 135839 рублей.
После приостановки услуги собственники 5 квартир оплатили задолженность в размере 176012 рублей, а также расходы в размере 3000 рублей за установку и снятие заглушки.
Напомним, что согласно п. 120 Правил предоставления коммунальных услуг, предоставление коммунальных услуг возобновляется после полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги.
Своевременная передача показаний приборов учета и оплата за потребленные услуги позволит избежать накопления долгов и дополнительных расходов.
Напомним, что с 1 по 30 декабря Водоканал проводит акцию «Погаси долги без пени». Участниками могут стать физические и юридические лица, которые полностью погасят образовавшуюся задолженность. С условиями акции можно ознакомиться на сайте АО «Водоканал».
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Капиталистический маразм крепчает ..
Плата всё растет, а денежные мешки придумывают как бы еще выжать из людей, так скоро выгонят из квартиры среди зимы !