Утверждена программа декады Олонхо

Утверждена программа декады, посвященной Дню Олонхо, который ежегодно отмечается 25 ноября. В этом году состоятся традиционные конкурсы, открытые лекции и выставки в том числе в новом формате, а также обширная деловая программа. Все запланированные события начнутся с 18 ноября. Как сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин, всего запланировано порядка 90 мероприятий, одним из главных станет торжественная церемония вручения стипендий Главы Якутия олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам — носителям традиционной культуры.

— В этом году, в Год культурного наследия народов России, в год 100-летия образования ЯАССР, День олонхо и все сопутствующие мероприятия приобретают особую значимость. Подписанный главой республики Айсеном Николаевым июньский Указ о создании единой системы домов Олонхо, учреждении стипендий хранителям традиционного культурного наследия – важнейший шаг на пути сохранения нашего эпоса, ощутимая мера поддержки в Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом России. Ежегодно на реализацию творческих проектов, развитие домов Олонхо будет предусматриваться не менее 50 млн рублей, а также 7 млн 560 тысяч рублей на выплату ежемесячных стипендий, — подчеркнул Левочкин.

В дни декады состоится торжественная церемония подписания соглашения об организации деятельности учреждений, включенных в единую систему домов Олонхо республики, торжественный вечер, посвященный Дню Олонхо, культурно-просветительская выставка «Олонхо- ЭКСПО-2022», диктант олонхо, курсы повышения квалификации, презентации новых изданий и многое другое.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных Дню Олонхо

в Республике Саха (Якутия) в 2022 году

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

24 ноября

12.00 Торжественная церемония вручения стипендий Главы Республики Саха (Якутия) олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам — носителям традиционной культуры Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д. 11, зал республики Дома Правительства № 1

25 ноября

18.00 Торжественный вечер, посвященный Дню Олонхо в Республике Саха (Якутия). Чествование олонхосутов-юбиляров, пропагандистов олонхо Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 18.30 Спектакль-олонхо Театра Олонхо «Улуу Даарын» по мотивам олонхо М. Шараборина-Кумарова (реж. М. Маркова) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

30 ноября

18.00 Торжественная вечер «Олонхо дойдутун хомуhа», посвященный Дню хомуса в Республике Саха (Якутия) Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 46, Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона

5 декабря

18.00 Торжественное закрытие Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) (по отдельной программе) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

18 ноября

11.00 Торжественная церемония подписания соглашения об организации деятельности учреждений, включенных в единую систему домов Олонхо Республики Саха (Якутия) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

22 ноября

10.00 — 18.00 Республиканский форум общественности «Олонхо — ийэ тыл биhигэ», приуроченный к 25-летию республиканского детского фестиваля юных исполнителей эпоса «Олонхо дойдутун о5отобун» (по отдельной программе) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

с 22 по 24 ноября

13.00 Круглый стол «Олонхо педагогиката: ньымалар, сатабыллар, үөрүйэхтэр» в рамках II Республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и национальной культуры Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II

23 ноября

13.00 Совещание Якутской республиканской общественной организации сказителей эпоса олонхо «Ыччат олонхосут» («Молодые олонхосуты») (по отдельной программе) Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

24 ноября

09.00 — 18.00 Стратегическая сессия учреждений, включенных в единую систему домов Олонхо Республики Саха (Якутия) «Формирование деятельности и дальнейшее развитие единой системы домов Олонхо» Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 1, этаж 11, Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) 16.00 Круглый стол о реализации проекта «Ааттаах олоҥхоһуттар аартыктарынан, ытык кырдьаҕастар ыллыктарынан» Место проведения : г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

25 ноября

14.00 Торжественное собрание общественных организаций по сохранению национального эпоса: Якутской республиканской общественной организации сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо»; Якутской республиканской общественной организации сказителей эпоса олонхо «Ыччат олонхосут» («Молодые олонхосуты»); общественной организации «Ытык Олоҥхоһут»; общественной организации «Ийэ Кут» Место проведения : г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»

2 декабря

Республиканский семинар «Учуутал уонна уһуйааччы» Место проведения : г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II Республиканский форум общественности «Женщины- сказительницы — хранительницы традиционного фольклора «Ийэ. Олох. Олонхо» Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история» Республиканский семинар-практикум «Духовные ценности народа саха в контексте инновационного развития в ХХI веке» Формат проведения : дистанционный Круглый стол «Читаем олонхо «Хаан Дьаргыстай», записанный И.А. Худяковым», приуроченный к 180-летию автора работ «Краткое описание Верхоянского округа», «Верхоянский сборник» И.А. Худякова Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ

23 ноября

15.00 Презентация переиздания монументального героического эпоса народа саха – олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун Боотур Стремительный»), воссозданного классиком якутской литературы П.А. Ойунским, впервые полностью опубликованного на языке оригинала в 2003 году и издания Тувинского героического эпоса «Кунан Хара» на якутском языке Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 40 исторический зал Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 15.00 Презентация комбинированной книги по системе Брайля с QR- кодом «Саха омук саарына Гавриил Колесов», посвященной 90-летию заслуженного артиста РСФСР и ЯАССР, народного артиста ЯАССР, члена Союза писателей РСФСР, лауреата Государственной премии им. П.А. Ойунского Г.Г. Колесова Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 58, Республиканская библиотека для слепых

28 ноября

11.00 Презентация книги «Олоҥхоһут уонна норуот ырыаһыта Н.И. Степанов-Ноорой», посвященной 125-летию знаменитого олонхосута, члена Союза писателей СССР Н.И. Степанова-Ноорой Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 36, к. 2, Дом Олонхо-районный центр народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова

29 ноября

14.00 Презентация книги К.П. Харлампьевой «Эрдэҕэс кутуругун эрийэ туппут курдук эриллэҕэс уҥуохтаах Эрбэһин бухатыыр» Традиционное исполнение олонхо П.К. Иванова «Хардаҕастай Бэргэн» народным коллективом олонхосутов и тойуксутов имени В.О. Каратаева Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

1 декабря

Презентация книги М.А. Герасимовой «Чурапчы фольклора» Место проведения: Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Ярославского, д. 18, к. А, Районный дом народного творчества «Айылгы»

5 декабря

Презентация монографии Г.С. Поповой – Санаайа «Эпос олонхо в культуре саха» Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 36, к. 2, Дом Олонхо-районный центр народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

18 ноября

15.00 Аrt-встреча с молодыми исполнителями жанров якутского фольклора. Презентация электронных методических изданий Музея музыки и фольклора народов Якутии: «Репертуар С.А. Зверева — Кыыл Уола», «Репертуар У.Г. Нохсорова» Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

21 ноября

15.00 Традиционное исполнение олонхо «Күн Эрили» Н.И. Степанова–Ноорой фольклорной группой Мегино-Кангаласского улуса «Манчаары ыччаттара» Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 36, к. 2, Дом Олонхо-районный центр народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова

с 21 по 30 ноября

10.00 — 18.00 Курсы повышения квалификации для работников образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Олоҥхо көмөтүнэн оҕону сиэрдээх майгыга иитии-үөрэтии» Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II

с 22 ноября по 5 декабря

Культурно-просветительский проект, приуроченный к 100-летию образования Якутской АССР «100 балаҕаҥҥа 100 олоҥхону истии» (по отдельной программе) Круглый стол Якутской республиканской общественной организации сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо» «Удьор утума» Традиционное исполнение олонхо В.И. Ивановым-Чиллэ (Нюрбинский улус) Место проведения : Намский улус

с 23 по 24 ноября

10.00 — 18.00 Творческая смена для юных исполнителей олонхо «Олонхо в моей жизни» Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»

с 23 ноября по 4 декабря

10.00 — 18.00 III Республиканская диcтанционная олимпиада по Олонхо среди учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) Формат проведения: дистанционный

24 ноября

10.00 — 13.00 Open-лекции Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Место проведения : г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, Центр студенческих инициатив Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

с 21 по 26 ноября

Ежегодная республиканская образовательная акция на тему сохранения национального эпоса – «Диктант Олонхо» на якутском и русском языках Место проведения: государственные и муниципальные учреждения образования и культуры

с 25 по 26 ноября

14.00 Традиционное исполнение олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр» по мотивам олонхо П.П. Ядрихинского-Бэдьээлэ Исполнитель: Яна Нюргусова (Намский улус) Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д. 31, Музей музыки и фольклора народов Якутии

26 ноября

13.00 — 16.00 Аrt-лекция «История записи олонхо в исполнении Гавриила Колесова» (по отдельной программе) Лектор: ведущий научный сотрудник образовательного отдела Музея музыки и фольклора народов Якутии, отличник культуры Республики Саха (Якутия) В. Обоюкова Место проведения : г. Якутск, ул. Ларионова, д. 12, к. А, Библиотека «SMART 2.0.3.» 14.00 Тематический вечер «Олоҥхо эйгэтигэр», приуроченный к 10-летию фольклорного коллектива «Алаһа дьоҕурдара» Место проведения : г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 24, Центр духовной культуры «Дом Арчы» 16.00 Аrt-лекция «Эпические песни женских персонажей олонхо» (по отдельной программе) Лектор: ведущий научный сотрудник образовательного отдела Музея музыки и фольклора народов Якутии, отличник культуры Республики Саха (Якутия) В. Обоюкова Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 17.00 Культурно-просветительский проект «Ыалга олонхолооһун» Сказитель: Анастасия Алексеева (Чурапчинский улус) Место проведения : г. Якутск, проспект Ленина, д. 5, якутский балаган Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им Ем. Ярославского

27 ноября

11.00 Закрытие республиканской эстафеты «Киэҥ куйаар олоҥхоһута», посвященной 90-летию заслуженного артиста РСФСР, народного артиста ЯАССР, лауреата Государственной премии имени П.А. Ойунского Г.Г. Колесова Место проведения : Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Майинская, д. 2, к. 2, Дом народного творчества им. Д.Ф. Ходулова 17.00 Традиционное исполнение олонхо М.Т. Шараборина-Кумарова «Дуо Бухатыыр» фольклорной группой «Күн Сандаар» (рук. В. Баланова) М есто проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, гостиная Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

28 ноября

17.00 Вечер живой этномузыки «Дорҕоон Дойду» М есто проведения: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 49, к. 1, Творческая лаборатория «Дорҕоон Дойду» Вечер воспоминаний «Удьуор утума», посвященный 115-летию народного певца, олонхосута А.П. Амвросьева-Тойуктаах Өлөксөй Место проведение: Сунтарский улус (район), с. Эльгяй

с 28 по 30 ноября

Десант молодых исполнителей Олонхо (по отдельной программе) Место проведения: образовательные учреждения г. Якутска

29 ноября

14.00 Традиционное исполнение олонхо по мотивам олонхо А.П. Амвросьева «Көҕөн кус уола Күн Ньургун» Исполнитель: Наталья Эконова (Сунтарский улус) Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д. 31, Музей музыки и фольклора народов Якутии 17.00 Традиционное исполнение олонхо П.К. Иванова «Хардаҕастай Бэргэн» народным коллективом олонхосутов и тойуксутов имени В.О. Каратаева М есто проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, гостиная Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

30 ноября

15.00 Традиционное исполнение олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур» Исполнитель: Афанасий Попов (Таттинский улус) М есто проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, гостиная Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Дни Олонхо на Полюсе Холода в рамках подготовки к национальному празднику Ысыах Олонхо в 2023 году в Оймяконском улусе (районе) (по отдельной программе) Место проведения: Оймяконский улус (район), с. Томтор

2 декабря

16.00 Показ фильма Е. Избековой «Платон Ойунский. Сокровенная история» Место проведения : г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 10, Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского Вечер олонхо «Олоҥхо тула оҕолордуун оллоонноон…» (чтение, исполнение, прослушивание олонхо) Место проведения: г. Якутск, ул. Шавкунова, д. 63, Средняя общеобразовательная школа № 7

4 декабря

Подведение итогов III Республиканской диcтанционной олимпиады по Олонхо среди учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЕЙ

19 ноября

15.00 Детский спектакль Театра Олонхо «Кыталык Куо» (реж. В. Иванов) Место проведения: Намский улус, с. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 12, Центр народного творчества «Вдохновение»

21 ноября

Кукольный спектакль Театра Олонхо «Дьорҕостой Бэргэн» (реж. Г. Менкяров) (по отдельной программе) Место проведения: дошкольные образовательные учреждения г. Якутск

24 ноября

18.00 Спектакль-олонхо Театра Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» по мотивам олонхо Н.П. Бурнашева-Боодьоҕос (реж. С. Борисова) Место проведения: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 1, Саха академический театр им. П.А. Ойунского

25 ноября

18.30 Спектакль-олонхо Театра Олонхо «Улуу Даарын» по мотивам олонхо М. Шараборина-Кумарова (реж. М. Маркова) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

27 ноября

18.00 Премьера спектакля-олонхо «Кулун кугас аттаах Куллустай Бэргэн» по мотивам олонхо Сергея Зверева — Кыыл Уола (совместный проект Театра Олонхо и Хатасского народного театра) Место проведения: городской округ «город Якутск», с. Хатассы, ул. Совхозная, д 31, к. А, Центр развития и внедрения новых технологий в сфере культуры «Тускул» (Благополучие)

1 декабря

13.00 Литературно-художественная постановка олонхо «Кэхтэри билбэт Уолан Эрилик», посвященная 95-летию Н.Л. Игнатьева – Билгэ Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, с. Техтюр

ВЫСТАВКИ

18 ноября

11.00 Открытие выставки «Путь Олонхо длиною в век», виртуальной выставки цифровых художников Якутии «Fantasy Olonkho 2022» Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»

с 18 ноября по 11 декабря

10.00 — 18.00 Выставка достижений традиционного культурного наследия «ОлонхоЭКСПО», посвященная Году культурного наследия народов России: выставка «Путь Олонхо длиною в век», виртуальная выставка цифровых художников Якутии «Fantasy Olonkho 2022» Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»

23 ноября

15.00 Персональная выставка члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), члена Союза художников России, члена Академии духовности Республики Саха (Якутия) Д. Бойтунова «Олонхо дойдута» (по отдельной программе) Место проведения : г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 10, Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского

с 24 ноября по 2 декабря

15.00 Выставка книг олонхосутов Хангаласского улуса Место проведения: Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, д. 22, Хангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система

25 ноября

11.00 Открытие выставки достижений традиционного культурного наследия «ОлонхоЭКСПО», посвященной Году культурного наследия народов России Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»

с 25 ноября по 5 декабря

Виртуальная выставка «Ньурба олоҥхоһуттара» Место проведение : Нюрбинский район, г. Нюрба, ул. Степана Васильева, д. 123, к. А, Музей дружбы народов им. К.Д. Уткина

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

с 10 октября по 5 декабря

Республиканский открытый конкурс для мастериц «Мин куукулам – Олоҥхо геройа» Место проведения : Горный улус, с. Бердигестях, ул. Ленина, д. 8, к. А, Центр духовности имени Семена И Софрона Даниловых

с 11 по 12 ноября

Республиканский конкурс юных исполнителей олонхо «Муҥха Олоҥхото» Место проведения : Намский улус, с. Тюбя

с 14 по 23 ноября

Открытый республиканский онлайн-конкурс по традиционному исполнению олонхо среди детей «Олоҥхону толорууга утумнаахтык», посвященный 115-летию поэта, публициста, члена Союза писателей СССР, автора олонхо для детей С.С. Васильева-Борогонского Место проведения : Усть-Алданский улус (район), с. Борогонцы

с 15 ноября по 3 декабря

Конкурс для кукольных театров «Олоҥхолуур куукулам» (постановка олонхо и якутских сказок) Формат проведения :дистанционный

с 20 ноября по 5 декабря

III республиканский конкурс рисунков «Вселенная героев Олонхо» (тему «Образ матери в Олонхо») Формат проведения : дистанционный

с 22 по 30 ноября

Республиканский конкурс рисунков для детей «Герои Олонхо глазами детей» Формат проведения : дистанционный

22 ноября

Республиканский конкурс исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун о5отобун» Формат проведения : дистанционный

с 18 по 25 ноября

Республиканский конкурс научно-популярных работ среди учащихся общеобразовательных учреждений, студентов высших и средних учебных заведений «Олонхосуты Якутии — хранители эпического наследия» Формат проведения: дистанционный

с 26 по 27 ноября

10.00 — 18.00 Республиканский молодежный фестиваль «OlonkhoFest – 2022» Место проведения : Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Майинская, д. 2, к. 2, Дом народного творчества им. Д.Ф. Ходулова Конкурс среди мужчин-запевал осуохая «Эр дьон оһуохайа», посвященный известному олонхосуту, запевале А.Т. Титарову Место проведения: Верхневилюйский улус (район), с. Верхневилюйск, ул. Ленина, д. 16, Центр народного творчества

с 28 ноября по 5 декабря

V республиканский фольклорный конкурс «Олонхо тойуга дуорайдын» Место проведения: Горный улус, с. Бердигестях, ул. С. Данилова, д. 49, Бердигестяхская детская школа искусств

30 ноября

Конкурс исполнителей олонхо среди воспитанников дошкольных учреждений города Якутска «Олоҥхо түһүлгэтэ» Место проведения: городской округ «город Якутск», п. Хатассы, ул. Ленина, д. 49, к. 1, Детский сад №70 «Кэрэчээнэ»

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

21 ноября

Телепередача об исполнителе олонхо П.М. Тихонове «Олоҥхо киэҥ киэлитинэн» YouTube канал Дома Олонхо-районного центра народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова

24 ноября

Документальный фильм о молодом исполнителе Олонхо I Тыллыминского наслега, обладателе Гран-При Ысыаха Олонхо В. Никифорове «Аныгы кэм олоҥхоһута» YouTube канал Дома Олонхо-районного центра народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова

25 ноября

Исполнение олонхо С.С. Яковлева-Эрилик Эристиинэ «Айыы Дьөһүөл» YouTube канал Районного дома народного творчества «Айылгы» муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) Спектакль олонхо В.О. Каратаева «Модун Эр Соҕотох» (рук. Н. Афанасьев) YouTube канал фольклорной группы «Дьүһүлгэн» Вилюйского улуса (района)

27 ноября

Исполнение олонхо П.К. Иванова «Хардаҕастай Бэргэн» Онлайн платформа народного коллектива олонхосутов им. В.О. Каратаева

1 декабря

Концерт победителей международных, всероссийских фестивалей и детской фольклориады 2022 года «Олоҥхобут тула доҕордоһуу тойуга дуорайдын» Официальный сайт Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий

2 декабря

Телепередача «Презентация документального фильма «Национальный праздник Ысыах Олонхо в 2022 году в Верхневилюйской улусе (районе)» Национальная вещательная компания «Саха»

ноябрь