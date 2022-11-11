Утверждена программа декады Олонхо
Утверждена программа декады, посвященной Дню Олонхо, который ежегодно отмечается 25 ноября. В этом году состоятся традиционные конкурсы, открытые лекции и выставки в том числе в новом формате, а также обширная деловая программа. Все запланированные события начнутся с 18 ноября. Как сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин, всего запланировано порядка 90 мероприятий, одним из главных станет торжественная церемония вручения стипендий Главы Якутия олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам — носителям традиционной культуры.
— В этом году, в Год культурного наследия народов России, в год 100-летия образования ЯАССР, День олонхо и все сопутствующие мероприятия приобретают особую значимость. Подписанный главой республики Айсеном Николаевым июньский Указ о создании единой системы домов Олонхо, учреждении стипендий хранителям традиционного культурного наследия – важнейший шаг на пути сохранения нашего эпоса, ощутимая мера поддержки в Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом России. Ежегодно на реализацию творческих проектов, развитие домов Олонхо будет предусматриваться не менее 50 млн рублей, а также 7 млн 560 тысяч рублей на выплату ежемесячных стипендий, — подчеркнул Левочкин.
В дни декады состоится торжественная церемония подписания соглашения об организации деятельности учреждений, включенных в единую систему домов Олонхо республики, торжественный вечер, посвященный Дню Олонхо, культурно-просветительская выставка «Олонхо- ЭКСПО-2022», диктант олонхо, курсы повышения квалификации, презентации новых изданий и многое другое.
Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных Дню Олонхо
в Республике Саха (Якутия) в 2022 году
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
24 ноября
|12.00
|Торжественная церемония вручения стипендий Главы Республики Саха (Якутия) олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам — носителям традиционной культуры Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д. 11, зал республики Дома Правительства № 1
25 ноября
|18.00
|Торжественный вечер, посвященный Дню Олонхо в Республике Саха (Якутия). Чествование олонхосутов-юбиляров, пропагандистов олонхо Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
|18.30
|Спектакль-олонхо Театра Олонхо «Улуу Даарын» по мотивам олонхо М. Шараборина-Кумарова (реж. М. Маркова) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
30 ноября
|18.00
|Торжественная вечер «Олонхо дойдутун хомуhа», посвященный Дню хомуса в Республике Саха (Якутия) Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 46, Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона
5 декабря
|18.00
|Торжественное закрытие Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия) (по отдельной программе) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
18 ноября
|11.00
|Торжественная церемония подписания соглашения об организации деятельности учреждений, включенных в единую систему домов Олонхо Республики Саха (Якутия) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
22 ноября
|10.00 — 18.00
|Республиканский форум общественности «Олонхо — ийэ тыл биhигэ», приуроченный к 25-летию республиканского детского фестиваля юных исполнителей эпоса «Олонхо дойдутун о5отобун» (по отдельной программе) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
с 22 по 24 ноября
|13.00
|Круглый стол «Олонхо педагогиката: ньымалар, сатабыллар, үөрүйэхтэр» в рамках II Республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и национальной культуры Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II
23 ноября
|13.00
|Совещание Якутской республиканской общественной организации сказителей эпоса олонхо «Ыччат олонхосут» («Молодые олонхосуты») (по отдельной программе) Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
24 ноября
|09.00 — 18.00
|Стратегическая сессия учреждений, включенных в единую систему домов Олонхо Республики Саха (Якутия) «Формирование деятельности и дальнейшее развитие единой системы домов Олонхо» Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 1, этаж 11, Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)
|16.00
|Круглый стол о реализации проекта «Ааттаах олоҥхоһуттар аартыктарынан, ытык кырдьаҕастар ыллыктарынан» Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
25 ноября
|14.00
|Торжественное собрание общественных организаций по сохранению национального эпоса: Якутской республиканской общественной организации сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо»; Якутской республиканской общественной организации сказителей эпоса олонхо «Ыччат олонхосут» («Молодые олонхосуты»); общественной организации «Ытык Олоҥхоһут»; общественной организации «Ийэ Кут» Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»
2 декабря
|Республиканский семинар «Учуутал уонна уһуйааччы» Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II
|Республиканский форум общественности «Женщины- сказительницы — хранительницы традиционного фольклора «Ийэ. Олох. Олонхо» Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»
|Республиканский семинар-практикум «Духовные ценности народа саха в контексте инновационного развития в ХХI веке» Формат проведения: дистанционный
|Круглый стол «Читаем олонхо «Хаан Дьаргыстай», записанный И.А. Худяковым», приуроченный к 180-летию автора работ «Краткое описание Верхоянского округа», «Верхоянский сборник» И.А. Худякова Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»
ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ
23 ноября
|15.00
|Презентация переиздания монументального героического эпоса народа саха – олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун Боотур Стремительный»), воссозданного классиком якутской литературы П.А. Ойунским, впервые полностью опубликованного на языке оригинала в 2003 году и издания Тувинского героического эпоса «Кунан Хара» на якутском языке Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 40 исторический зал Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
|15.00
|Презентация комбинированной книги по системе Брайля с QR- кодом «Саха омук саарына Гавриил Колесов», посвященной 90-летию заслуженного артиста РСФСР и ЯАССР, народного артиста ЯАССР, члена Союза писателей РСФСР, лауреата Государственной премии им. П.А. Ойунского Г.Г. Колесова Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 58, Республиканская библиотека для слепых
28 ноября
|11.00
|Презентация книги «Олоҥхоһут уонна норуот ырыаһыта Н.И. Степанов-Ноорой», посвященной 125-летию знаменитого олонхосута, члена Союза писателей СССР Н.И. Степанова-Ноорой Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 36, к. 2, Дом Олонхо-районный центр народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова
29 ноября
|14.00
|Презентация книги К.П. Харлампьевой «Эрдэҕэс кутуругун эрийэ туппут курдук эриллэҕэс уҥуохтаах Эрбэһин бухатыыр» Традиционное исполнение олонхо П.К. Иванова «Хардаҕастай Бэргэн» народным коллективом олонхосутов и тойуксутов имени В.О. Каратаева Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
1 декабря
|Презентация книги М.А. Герасимовой «Чурапчы фольклора» Место проведения:Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Ярославского, д. 18, к. А, Районный дом народного творчества «Айылгы»
5 декабря
|Презентация монографии Г.С. Поповой – Санаайа «Эпос олонхо в культуре саха» Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 36, к. 2, Дом Олонхо-районный центр народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
18 ноября
|15.00
|Аrt-встреча с молодыми исполнителями жанров якутского фольклора. Презентация электронных методических изданий Музея музыки и фольклора народов Якутии: «Репертуар С.А. Зверева — Кыыл Уола», «Репертуар У.Г. Нохсорова» Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
21 ноября
|15.00
|Традиционное исполнение олонхо «Күн Эрили» Н.И. Степанова–Ноорой фольклорной группой Мегино-Кангаласского улуса «Манчаары ыччаттара» Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 36, к. 2, Дом Олонхо-районный центр народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова
с 21 по 30 ноября
|10.00 — 18.00
|Курсы повышения квалификации для работников образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Олоҥхо көмөтүнэн оҕону сиэрдээх майгыга иитии-үөрэтии» Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II
с 22 ноября по 5 декабря
|Культурно-просветительский проект, приуроченный к 100-летию образования Якутской АССР «100 балаҕаҥҥа 100 олоҥхону истии» (по отдельной программе) Круглый стол Якутской республиканской общественной организации сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо» «Удьор утума» Традиционное исполнение олонхо В.И. Ивановым-Чиллэ (Нюрбинский улус) Место проведения: Намский улус
с 23 по 24 ноября
|10.00 — 18.00
|Творческая смена для юных исполнителей олонхо «Олонхо в моей жизни» Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»
с 23 ноября по 4 декабря
|10.00 — 18.00
|III Республиканская диcтанционная олимпиада по Олонхо среди учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) Формат проведения: дистанционный
24 ноября
|10.00 — 13.00
|Open-лекции Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, Центр студенческих инициатив Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
с 21 по 26 ноября
|Ежегодная республиканская образовательная акция на тему сохранения национального эпоса – «Диктант Олонхо» на якутском и русском языках Место проведения: государственные и муниципальные учреждения образования и культуры
с 25 по 26 ноября
|14.00
|Традиционное исполнение олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр» по мотивам олонхо П.П. Ядрихинского-Бэдьээлэ Исполнитель: Яна Нюргусова (Намский улус) Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д. 31, Музей музыки и фольклора народов Якутии
26 ноября
|13.00 — 16.00
|Аrt-лекция «История записи олонхо в исполнении Гавриила Колесова» (по отдельной программе) Лектор: ведущий научный сотрудник образовательного отдела Музея музыки и фольклора народов Якутии, отличник культуры Республики Саха (Якутия) В. Обоюкова Место проведения: г. Якутск, ул. Ларионова, д. 12, к. А, Библиотека «SMART 2.0.3.»
|14.00
|Тематический вечер «Олоҥхо эйгэтигэр», приуроченный к 10-летию фольклорного коллектива «Алаһа дьоҕурдара» Место проведения: г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 24, Центр духовной культуры «Дом Арчы»
|16.00
|Аrt-лекция «Эпические песни женских персонажей олонхо» (по отдельной программе) Лектор: ведущий научный сотрудник образовательного отдела Музея музыки и фольклора народов Якутии, отличник культуры Республики Саха (Якутия) В. Обоюкова Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, лаборатория «Олоҥхо балаҕана» Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
|17.00
|Культурно-просветительский проект «Ыалга олонхолооһун» Сказитель: Анастасия Алексеева (Чурапчинский улус) Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 5, якутский балаган Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им Ем. Ярославского
27 ноября
|11.00
|Закрытие республиканской эстафеты «Киэҥ куйаар олоҥхоһута», посвященной 90-летию заслуженного артиста РСФСР, народного артиста ЯАССР, лауреата Государственной премии имени П.А. Ойунского Г.Г. Колесова Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Майинская, д. 2, к. 2, Дом народного творчества им. Д.Ф. Ходулова
|17.00
|Традиционное исполнение олонхо М.Т. Шараборина-Кумарова «Дуо Бухатыыр» фольклорной группой «Күн Сандаар» (рук. В. Баланова) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, гостиная Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
28 ноября
|17.00
|Вечер живой этномузыки «Дорҕоон Дойду» Место проведения: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 49, к. 1, Творческая лаборатория «Дорҕоон Дойду»
|Вечер воспоминаний «Удьуор утума», посвященный 115-летию народного певца, олонхосута А.П. Амвросьева-Тойуктаах Өлөксөй Место проведение: Сунтарский улус (район), с. Эльгяй
с 28 по 30 ноября
|Десант молодых исполнителей Олонхо (по отдельной программе) Место проведения: образовательные учреждения г. Якутска
29 ноября
|14.00
|Традиционное исполнение олонхо по мотивам олонхо А.П. Амвросьева «Көҕөн кус уола Күн Ньургун» Исполнитель: Наталья Эконова (Сунтарский улус) Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, д. 31, Музей музыки и фольклора народов Якутии
|17.00
|Традиционное исполнение олонхо П.К. Иванова «Хардаҕастай Бэргэн» народным коллективом олонхосутов и тойуксутов имени В.О. Каратаева Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, гостиная Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
30 ноября
|15.00
|Традиционное исполнение олонхо П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур» Исполнитель: Афанасий Попов (Таттинский улус) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, гостиная Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
|Дни Олонхо на Полюсе Холода в рамках подготовки к национальному празднику Ысыах Олонхо в 2023 году в Оймяконском улусе (районе) (по отдельной программе) Место проведения: Оймяконский улус (район), с. Томтор
2 декабря
|16.00
|Показ фильма Е. Избековой «Платон Ойунский. Сокровенная история» Место проведения: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 10, Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского
|Вечер олонхо «Олоҥхо тула оҕолордуун оллоонноон…» (чтение, исполнение, прослушивание олонхо) Место проведения: г. Якутск, ул. Шавкунова, д. 63, Средняя общеобразовательная школа № 7
4 декабря
|Подведение итогов III Республиканской диcтанционной олимпиады по Олонхо среди учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия) Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 3, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II
ПОКАЗ СПЕКТАКЛЕЙ
19 ноября
|15.00
|Детский спектакль Театра Олонхо «Кыталык Куо» (реж. В. Иванов) Место проведения: Намский улус, с. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 12, Центр народного творчества «Вдохновение»
21 ноября
|Кукольный спектакль Театра Олонхо «Дьорҕостой Бэргэн» (реж. Г. Менкяров) (по отдельной программе) Место проведения: дошкольные образовательные учреждения г. Якутск
24 ноября
|18.00
|Спектакль-олонхо Театра Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» по мотивам олонхо Н.П. Бурнашева-Боодьоҕос (реж. С. Борисова) Место проведения: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 1, Саха академический театр им. П.А. Ойунского
25 ноября
|18.30
|Спектакль-олонхо Театра Олонхо «Улуу Даарын» по мотивам олонхо М. Шараборина-Кумарова (реж. М. Маркова) Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
27 ноября
|18.00
|Премьера спектакля-олонхо «Кулун кугас аттаах Куллустай Бэргэн» по мотивам олонхо Сергея Зверева — Кыыл Уола (совместный проект Театра Олонхо и Хатасского народного театра) Место проведения: городской округ «город Якутск», с. Хатассы, ул. Совхозная, д 31, к. А, Центр развития и внедрения новых технологий в сфере культуры «Тускул» (Благополучие)
1 декабря
|13.00
|Литературно-художественная постановка олонхо «Кэхтэри билбэт Уолан Эрилик», посвященная 95-летию Н.Л. Игнатьева – Билгэ Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, с. Техтюр
ВЫСТАВКИ
18 ноября
|11.00
|Открытие выставки «Путь Олонхо длиною в век», виртуальной выставки цифровых художников Якутии «Fantasy Olonkho 2022» Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»
с 18 ноября по 11 декабря
|10.00 — 18.00
|Выставка достижений традиционного культурного наследия «ОлонхоЭКСПО», посвященная Году культурного наследия народов России: выставка «Путь Олонхо длиною в век», виртуальная выставка цифровых художников Якутии «Fantasy Olonkho 2022» Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»
23 ноября
|15.00
|Персональная выставка члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), члена Союза художников России, члена Академии духовности Республики Саха (Якутия) Д. Бойтунова «Олонхо дойдута» (по отдельной программе) Место проведения: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 10, Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского
с 24 ноября по 2 декабря
|15.00
|Выставка книг олонхосутов Хангаласского улуса Место проведения: Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, д. 22, Хангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система
25 ноября
|11.00
|Открытие выставки достижений традиционного культурного наследия «ОлонхоЭКСПО», посвященной Году культурного наследия народов России Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, д. 5 Музейный комплекс «Моя история»
с 25 ноября по 5 декабря
|Виртуальная выставка «Ньурба олоҥхоһуттара» Место проведение: Нюрбинский район, г. Нюрба, ул. Степана Васильева, д. 123, к. А, Музей дружбы народов им. К.Д. Уткина
КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
с 10 октября по 5 декабря
|Республиканский открытый конкурс для мастериц «Мин куукулам – Олоҥхо геройа» Место проведения: Горный улус, с. Бердигестях, ул. Ленина, д. 8, к. А, Центр духовности имени Семена И Софрона Даниловых
с 11 по 12 ноября
|Республиканский конкурс юных исполнителей олонхо «Муҥха Олоҥхото» Место проведения: Намский улус, с. Тюбя
с 14 по 23 ноября
|Открытый республиканский онлайн-конкурс по традиционному исполнению олонхо среди детей «Олоҥхону толорууга утумнаахтык», посвященный 115-летию поэта, публициста, члена Союза писателей СССР, автора олонхо для детей С.С. Васильева-Борогонского Место проведения: Усть-Алданский улус (район), с. Борогонцы
с 15 ноября по 3 декабря
|Конкурс для кукольных театров «Олоҥхолуур куукулам» (постановка олонхо и якутских сказок) Формат проведения:дистанционный
с 20 ноября по 5 декабря
|III республиканский конкурс рисунков «Вселенная героев Олонхо» (тему «Образ матери в Олонхо») Формат проведения: дистанционный
с 22 по 30 ноября
|Республиканский конкурс рисунков для детей «Герои Олонхо глазами детей» Формат проведения: дистанционный
22 ноября
|Республиканский конкурс исполнителей олонхо «Мин олонхо дойдутун о5отобун» Формат проведения: дистанционный
с 18 по 25 ноября
|Республиканский конкурс научно-популярных работ среди учащихся общеобразовательных учреждений, студентов высших и средних учебных заведений «Олонхосуты Якутии — хранители эпического наследия» Формат проведения: дистанционный
с 26 по 27 ноября
|10.00 — 18.00
|Республиканский молодежный фестиваль «OlonkhoFest – 2022» Место проведения: Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Майинская, д. 2, к. 2, Дом народного творчества им. Д.Ф. Ходулова
|Конкурс среди мужчин-запевал осуохая «Эр дьон оһуохайа», посвященный известному олонхосуту, запевале А.Т. Титарову Место проведения: Верхневилюйский улус (район), с. Верхневилюйск, ул. Ленина, д. 16, Центр народного творчества
с 28 ноября по 5 декабря
|V республиканский фольклорный конкурс «Олонхо тойуга дуорайдын» Место проведения: Горный улус, с. Бердигестях, ул. С. Данилова, д. 49, Бердигестяхская детская школа искусств
30 ноября
|Конкурс исполнителей олонхо среди воспитанников дошкольных учреждений города Якутска «Олоҥхо түһүлгэтэ» Место проведения: городской округ «город Якутск», п. Хатассы, ул. Ленина, д. 49, к. 1, Детский сад №70 «Кэрэчээнэ»
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
21 ноября
|Телепередача об исполнителе олонхо П.М. Тихонове «Олоҥхо киэҥ киэлитинэн» YouTube канал Дома Олонхо-районного центра народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова
24 ноября
|Документальный фильм о молодом исполнителе Олонхо I Тыллыминского наслега, обладателе Гран-При Ысыаха Олонхо В. Никифорове «Аныгы кэм олоҥхоһута» YouTube канал Дома Олонхо-районного центра народного творчества имени Гавриила Гаврильевича Колесова
25 ноября
|Исполнение олонхо С.С. Яковлева-Эрилик Эристиинэ «Айыы Дьөһүөл» YouTube канал Районного дома народного творчества «Айылгы» муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
|Спектакль олонхо В.О. Каратаева «Модун Эр Соҕотох» (рук. Н. Афанасьев) YouTube канал фольклорной группы «Дьүһүлгэн» Вилюйского улуса (района)
27 ноября
|Исполнение олонхо П.К. Иванова «Хардаҕастай Бэргэн» Онлайн платформа народного коллектива олонхосутов им. В.О. Каратаева
1 декабря
|Концерт победителей международных, всероссийских фестивалей и детской фольклориады 2022 года «Олоҥхобут тула доҕордоһуу тойуга дуорайдын» Официальный сайт Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий
2 декабря
|Телепередача «Презентация документального фильма «Национальный праздник Ысыах Олонхо в 2022 году в Верхневилюйской улусе (районе)» Национальная вещательная компания «Саха»
ноябрь
|Телепередача «Күн күбэй ийэҕэ махтал», посвященная 90-летию У.М. Каратаевой Национальная вещательная компания «Саха»
|Телепередача о традиционном республиканском фестивале «Олонхо дойдутун оҕотобун»: «Олонхо – оҕо олоҕун оҥкула» Национальная вещательная компания «Саха»
|Телепередача о руководителе традиционных республиканских фестивалей, заслуженном работнике культуры Республики Саха (Якутия) З.Г. Сысолятиной «Олоҥхо алгыстаах аартыгынан» Национальная вещательная компания «Саха»
|Телепередача «Ыччаттар олонхолууллар» Национальная вещательная компания «Саха»
|Телепередача «Олоҥхо оллоонун тула», посвященная к 10-летию фольклорного коллектива «Алаһа дьоҕурдара» (рук. Л. Платонова YouTube канал Центра духовной культуры «Дом Арчы»
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