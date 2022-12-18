Возбуждено уголовное дело в адрес главного архитектора Якутии

В Якутии полицейскими возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

В рамках следственных действий установлено, что подозреваемая Ирина Алексеева, являясь руководителем Управления архитектуры и градостроительства и обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в декабре 2019 года в рамках заключенного с подрядчиком госконтракта подписала акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка в городе Покровск, достоверно зная, что фактически объём работы, указанный в них, не был выполнен. На основании данных документов подрядчику были перечислены денежные средства в сумме более 18 миллионов рублей без фактического выполнения работ.

В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1, 7 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Напомним, что 25 ноября 2021 года в помещениях Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) сотрудниками Следственного управления МВД Якутии произведен обыск в рамках расследования возбужденного ранее уголовного дела в отношении подрядчика объекта благоустройства – парка в городе Покровске. Управление архитектуры республики признано потерпевшей стороной, а подрядчик обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, что является тяжким преступлением.