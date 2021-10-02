Творческий вечер Афанасия Федорова удивил сюрпризами

В яркий праздник музыки и песни вылился в Международный день музыки творческий вечер «Алгыстаах айаным тэтимэ» солиста оркестра национальных инструментов, солиста ансамбля «Кыл Саха», преподавателя отделения духовых и ударных инструментов ДШИ № 2 г. Якутска Афанасия Николаевича Федорова, посвященный к 55-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности. В Камерном зале среди зрителей присутствовали музыканты, молодежь, пенсионеры, друзья, близкие и родные юбиляра. Программа концерта самая разнообразная: от произведений якутских авторов до зарубежных композиторов.

Родился Афанасий 2 августа в 1966 г. в с. Россолода Мегино- Кангаласского района. Любовь к музыке зародилась с самого детства. С 1977 г. по 1982 г. учился в Детской музыкальной школе. С 1 по 4 классы обучался у Дарьи Васильевны ВИНОКУРОВОЙ. С 5 класса обучение Афанасия продолжила Лена Николаевна МИХАЙЛОВА. В 1987 г. после демобилизации из рядов Советской Армии, поступил на народное отделение в Якутское музыкальное училище им. М.Н. Жиркова. В училище обучался на домре в классе преподавателя ГРАДОВА А.С. В 2014 г. окончил Высшую школу музыки им В.А.Босикова, по специальности «Ударные инструменты» у преподавателя Д.Л. ТВЕРДОХЛЕБОВА. На сегодняшний день Афанасий является солистом оркестра национальных инструментов, а также солистом в ансамбле якутских инструментов «Кыл Саха» под руководством заслуженной артистки РС(Я) А.И. ТОМСКОЙ.

Праздничный тон концерту задали директор театра Александр АЛЕКСЕЕВ и председатель профкома Лена КИМ, самыми теплыми и искренними словами чествовавшие дважды юбиляра Афанасия и вручившие несколько ведомственных и муниципальных Грамот, Благодарственных писем и подарков.

Концерт начался с выступления известного ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха», исполнившего импровизацию «Якутские мотивы»(Сахалыы матыыптар). С большим успехом и аплодисментами исполнил песню “Дэгэрэн” солист ансамбля Артур СЕМЕНОВ.

В 2006 г. состоялась премьера части второй спектакля «Үөдэн түгэҕэ» (Нижний мир) композитора Полины ИВАНОВОЙ трилогии спектакля-олонхо «Бэрт Хара».В середине спектакляобитатели Нижнего мира танцуют динамичный “Танец скелета” под музыку, которую Афанасий виртуозно сыграл на ксилофоне. Номера «Куклы» («Эдэркээн-мэникчээн, туллукчаан» и «Дьиэрэҥкэй») Валерия НОЕВА в оркестровке Радомира БОРИСОВА в сольном исполнении на ксилофоне Афанасия Федорова и в этот раз прошли на УРА, срывая многочисленные возгласы БРАВО!

Шестой год Афанасий работает еще в ДШИ № 2 преподавателем отделения духовых и ударных инструментов. К юбилейному концерту его ученик Юрий ФЕДОРОВ представил произведение «Веселое интермеццо» Евгения Дербенко.

В концерте прозвучали всемирно известные произведения зарубежных авторов «Tico-Tico no Fuba» Зекинья-де-Абреу, «Stampede» Линдси Стирлинг,»Love is You» из репертуара Карлоса Сантаны,»Свет итени» (Вальс-мюзет) Паоло Пиццигони, в которых Афанасий выступил вместе с коллегами – артистами оркестра.

Открытием концерта стало выступление дуэта Инны СКРЫБЫКИНОЙ и Афанасия ФЕДОРОВА с номером «Актриса» Юрия Весника. Лирическое произведение оставило неизгладимое впечатление, запало в душу зрителей.

В течение трех лет радует зрителей ансамбль современной музыки «Дьол» (рук. Дмитрий ВИНОКУРОВ). Солисты ансамбля Александр КАРМАНОВ и Василена ШАРИНА в этот вечер представили лучшие песни со своего репертуара.

Сюрпризом творческого вечера стало выступление Афанасия с супругой Моникой. Вместе они исполнили песню «Итэҕэй». Оба творческие натуры – он – музыкант, она – хореограф, оба находятся на одной волне, оба работают еще в одной музыкальной школе, оба создают, созидают и творят. Такая гармония! Песню приняли на УРА!

В течение 3 лет Афанасий совмещал основную работу с деятельностью в Государственном цирке. Друзья и коллеги по группе SESSION CLUB сердечно поздравили Афанасия со знаменательными датами и подарили песню американского композитора и музыканта Дюка Эллингтона «It don’t Mean A Thing» и «Beautiful Love» Уэйн Кинга, Виктор Янга и Эгберт Ван Алстайна на слова Хейвена Гиллеспи. Оба номера сорвали горячие аплодисменты.

В финале Афанасий солировал в бессмертном творении Арама Хачатуряна — отрывки «Лезгинка» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ».

В завершении концерта выступил главный дирижер Николай ПЕТРОВ. Он поздравил всех присутствующих с Международным днем музыки, чествовал юбиляра Афанасия.

На такой высокой ноте, на одном дыхании, в атмосфере радости, приподнятости и вдохновения прошел творческий вечер Афанасия Федорова. Пожелаем Афанасию Николаевичу неиссякаемой творческой энергии, успехов в педагогической деятельности, счастья в семье и в призвании!