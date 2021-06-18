Третий суд Бориса Попова

В Якутском городском суде 17 июня продолжилось судебное заседание по делу Бориса ПОПОВА, бывшего главы Нюрбинского района. Судебное разбирательство по этому громкому делу идет уже по третьему кругу.

Напомним, на первом судебном процессе в 2019 году Борис Попов был оправдан по одному эпизоду, а по второму эпизоду обвинения приговорён к 4 годам условно.

Затем второй суд в августе 2020 года полностью его оправдал, что вызвало большой политический резонанс в республике. Но затем это решение Якутского городского суда было обжаловано прокуратурой в Верховном суде РС(Я), который в октябре 2020 года отменил оправдательный приговор Борису Попову и вернул дело в Якутский городской суд. Третье судебное разбирательство ведет судья Максим ГОРОХОВ.

Как сказала Sakhalife адвокат Ольга ТИМОФЕЕВА, «судебное разбирательство пошло по третьему кругу – все начинается заново».

Сам Борис Попов виновным себя не признает и считает это дело политическим заказом прежнего руководства республики.

Напомним, что в конце 2016 года был арестован Борис Попов, тогдашний глава Нюрбинского района. Его привезли в СИЗО в г.Якутске, отстранили от должности. Из-за этого Борис Попов был лишен возможности участвовать в выборах главы Нюрбинского района в 2017 году. После ареста Попова в Нюрбинском районе и в Якутске прошли акции в его защиту.

Следующее судебное заседание назначено на 21 июня.