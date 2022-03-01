Теплые остановки оборудуют мобильным пунктом медпомощи

На президиуме Якутской городской Думы 1 марта подвели итоги работы за прошедший год трех постоянных комиссий и наметили планы на 2022 год.

Председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Сергей Черных сообщил, что в 2021г. было проведено 15 заседаний, где рассмотрели 36 вопросов. Он подчеркнул, что позиция членов комиссии достаточно принципиальная в отстаивании интересов горожан и при этом удалось добиться плодотворной работы с финансовым блоком окружной администрации. По его словам, сила комиссии в том, что большинство членов являются председателями профильных комиссий.

Сергей Викторович добавил, что по предложению депутатского корпуса, на сессии будет рассматриваться вопрос внесения изменений в бюджет.

Первый заместитель Якутской городской Думы Евдокия Евсикова отметила, что бюджет принимали в сложных условиях, когда на все расходы денег не хватает. Тем не менее, исполняются протокольные поручения, председатель и комиссия заслуженно пользуются авторитетом, слово Сергея Черных имеет определенный вес, уважение среди руководства города.

Из планов работы Сергей Викторович озвучил контроль за местным бюджетом, протокольные поручения под особым контролем, кроме того, ожидается два депутатских слушания по градостроительству и ЖКХ.

Председатель постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Антонина Эверстова представила отчет работы за 2021 год. В прошлом году было проведено 7 заседаний, где рассмотрели 14 вопросов.

Начата работа по изменению концепции развития туризма в г. Якутске, через фонд развития городского округа проводится поддержка малого предпринимательства. Благодаря совместной работе депутатов Якутской городской Думы и окружной администрации автобусный парк МУП «ЯПАК» будет обновлен, приобретут 100 единиц автобусов.

Алевтина Эверстова выступила инициатором по оборудованию теплых остановок в виде многофункционального центра, где будет работать бесконтактный центр и мобильный пункт медицинской помощи. Три такие остановки появятся уже в этом году, в районе поликлиники № 1, кинотеатра «Лена» и Крестьянского рынка.

В апреле планируется совместное заседание двух постоянных комиссий с выездом в МУП «ЯПАК» по решению вопросов пригородных транспортных перевозок.

Председатель постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Степан Павлов рассказал об итогах работы за прошлый год и представил план на текущий. Из планов работы он отметил организацию волонтерского движения, студенческих строительных отрядов, работу с безработицей.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов подытожил, что в этом году Якутск встретит большое количество гостей, которых ожидают на юбилейные мероприятия, 25 лет Ысыаху Туймаада, 100 –летие образования Якутской АССР. Поэтому город должен встретить гостей в лучшем виде.

Кроме того, он напомнил, что следующий 2023 год выборный, поэтому, депутаты будут работать, не снижая темпы.