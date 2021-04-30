Стали известны участники полуфиналов мемориала Романа Дмитриева
В Якутске в Центре спортивной подготовки «Триумф» продолжается VIII Международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.
Борцы десяти весовых категорий с 11.00 ч. начали предварительные схватки. К этому моменту стали известны имена полуфинальных пар в четырех весовых категориях до 57, 61, 65 и 70 кг. В остальных весовых категориях в виду малого числа участников, борцы определяют победителя и призеров по круговой системе.
ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ ПАРЫ:
До 57 кг:
Борогшонов Эрдэм (Бурятия) — Кужугет Чалай (Тыва)
Григорьев Харысхал (Саха) — Гобаев Артем (РСО-Алания)
До 61 кг:
Цыренжапов Дамдин (Бурятия) — Иванов Александр (Саха)
Спиридонов Николай (Саха) — Берегой Вадим (Молдова)
До 65 кг:
Харчилава Даниил (Калининград) — Владимиров Вальтер (Саха)
Джафаров Сабир (Азербайджан) — Жигжимаев Саян (Бурятия)
До 70 кг:
Топшиноев Константин (Иркутск) — Балаян Арсен (Калининград)
Токтомамбетов Орозобек (Кыргызстан) — Гаджиев Джабраил (Азербайджан)
Начало полуфинальных схваток в 18.30 ч. по якутскому времени. Торжественное открытие турнира – 18.00 ч.
Финальные поединки пройдут завтра, 1 мая.
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