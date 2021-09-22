СР отозвала свою жалобу об итогах голосования в Госдуму – ЦИК Якутии

Об этом, отвечая на запрос SakhaLife, сообщил председатель ЦИК Якутии Евгений ФЕДОРОВ. Но обо всем по порядку.

Якутия не раз удивляла итогами выборов, и продолжает делать это и поныне. На выборах в Госдуму по Якутии и по одномандатному округу, и по политспискам победу одержала КПРФ. Две партии, которые в Якутии до сих пор считались наиболее доминирующими политсилами, направили в Центризбирком жалобы, требуя пересчета голосов. Это местное отделение по городу Якутску «Единой России» и «Справедливая Россия – за правду» во главе с депутатом прошлых созывов Федотом ТУМУСОВЫМ.

Об этом сообщил журналистам председатель Центризбиркома Якутии Евгений ФЕДОРОВ на пресс-конференции в полдень 20 сентября, едва были подведены предварительные итоги

При этом Евгений Николаевич констатировал, что как обычно, поступят жалобы, возможно, последуют и судебные разбирательства. В этом ничего удивительного нет – обычная практика по итогам выборов.

Журналисты уточнили, когда будут рассмотрены эти заявления. Федоров ответил, что заявления партий будут переданы конкретным ТИКам, по которым и возникли разногласия. Хотя бы один календарный день должен быть дан для рассмотрения этих заявлений на местах. После этого последует рассмотрение на уровне ЦИКа республики.

Уже на следующий день – 21 сентября местное отделение «Единой России» по городу Якутску устами его лидера, спикера Якутской городской Думы Альберта СЕМЕНОВА заявило, что принято решение отозвать заявление о пересчете голосов по итогам выборов депутатов в Госдуму РФ.

«Мы не ставим под сомнение результаты выборов», — отметил Альберт Никандрович.

«После проведения консультаций в Якутском местном отделении партии «Единая Россия» было принято решение об отзыве поданных жалоб в ТИК по результатам выборов в Госдуму РФ в связи с тем, что мы не ставим под сомнение результаты выборов», — сказал Альберт Семенов.

В тот же день председатель ЦИК Якутии Евгений Федоров заявил в СМИ, что жалоба «Справедливой России» необоснованна.

«Мы дали ответы по всем жалобам, нарушений в данном случае не нашли и посчитали, что заявления были поданы необоснованно. Самое главное — в целом в адрес ЦИК Якутии после дня голосования жалоб не поступило. Поступили жалобы со стороны двух политических партий в адрес территориальных избирательных комиссий», — сказал Евгений Николаевич.

Он сообщил, что после разъяснений партия «Единая Россия» отозвала свое заявление, удовлетворившись ответом. В свою очередь, жалобы от партии «Справедливая Россия — За Правду» посчитали необоснованными после рассмотрения территориальными избиркомами.

«Соответственно никаких оснований, которые воспрепятствовали бы определить итоги выборов в республике, — нет. Таким образом, на сегодняшний есть все основания для того, чтобы считать, что избирательная кампания в республике завершена», — заключил Федоров.

Однако SakhaLife помнит, что жалоба от справороссов была. И как-то стоит отследить развитие этого конфликта. За уточняющей информацией SakhaLife еще раз обратился к Евгению Федорову.

— Да, действительно вчера поздно вечером мы получили от зарегистрированного кандидата в Государственную Думу Федота Семеновича Тумусова заявление об отзыве поданных ранее заявлений. Хотел бы отметить, что Центральная избирательная комиссия Якутии в который раз подтверждает, что все избирательные процедуры в ходе данных выборов были проведены в строгом соответствии с нормами закона. Фактов, свидетельствующих о нарушении процедуры волеизъявления граждан не зафиксировано.

Все жалобы от политических партий и кандидатов были отозваны в связи с несостоятельностью. Официальные итоги выборов опубликованы. Сомнений в их достоверности и обоснованности нет, — заявил Евгений Федоров в комментарии SakhaLife.

В обществе активно обсуждаются прошедшие выборы. Одни упоминают об административном ресурсе. Другие пытаются понять причины, по которым Якутия двинулась влево, отдав большую часть голосов электората за КПРФ. Но практически никто не подвергает сомнению легитимность процесса подсчета голосов. Сами итоги, столь выразительные, демонстрируют свободное волеизъявление якутян, которые имеют право голосовать за любую политическую силу.

«По-настоящему близкими к образцу честных выборов и отражающими реальный расклад политических сил в стране стали продуманные, свободные, активные выборы в Якутии», — считает известный политик и ученый Ульяна ВИНОКУРОВА.

Таким образом, с отзывом жалобы «Справедливой России», выборы в Якутии можно считать действительно завершенными. Итоги выборов утверждены ЦИКом республики, и направлены на российский уровень. Доминировавшие партии, оправившись от шока, отозвали свои жалобы. Ни одна из влиятельных структур республики не попыталась как-то корректировать итоги выборов. Так что главная ценность Выборов-2021 – свободное волеизъявление якутян, тщательный подсчет голосов избиркомами всех уровней и защита итогов ЦИКом республики.