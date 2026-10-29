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29.10.2026 11:05
чтение: 1 мин
Общество
#ЖДЯ
#Железные дороги Якутии
#трансфер пассажиров поезда

Повысится ли стоимость трансфера для пассажиров поезда?

Повышение стоимости перевозки через реку Лена не коснётся пассажиров поезда: стоимость трансфера остаётся неизменной

В связи с появлением в СМИ  информации о повышении стоимости перевозки через реку Лена, обусловленном сложной гидрологической обстановкой в период ледостава, сообщаем следующее.

 Изменения в тарифах на перевозку через реку Лена связаны исключительно с усложнившейся гидрологической обстановкой и не затрагивают условия обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта.

Пассажиры поезда могут не беспокоиться: повышение стоимости перевозки через реку их не касается. Стоимость трансфера для пассажиров поезда по маршруту Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях  останется неизменной при любых условиях перевозки, включая вертолет,  в период ледостава и составляет 2200 руб. (СВП (вертолет)+автобус)

 Обращаем внимание, что посадка на трансфер будет проводиться только при предъявлении билетов на поезд. Пассажирам необходимо сохранять проездные документы до завершения трансферной перевозки.

С учетом осложнившейся обстановки на реке Лена посадка на трансфер выполняется с 11.00 часов (время местное).  

 Просим пассажиров планировать поездки с учётом данной информации и заблаговременно приобретать билеты на поезд.

Трансфер из Якутска  выполняется с Пункта ожидания «Намыв» (204 мкр, ул. Ларионова,16в).

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