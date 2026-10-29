Завершен ремонт ключевого участка федеральной трассы Лена

В Якутии привели к нормативу ключевой участок трассы А-360 «Лена» на перевале Тит

В ходе капитального ремонта силами ФКУ Упрдор «Вилюй» ликвидирован грунтовый разрыв на одном из ключевых участков федеральной трассы А-360 «Лена», проходящем через перевал Тит (км 496 – км 506). Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Для обеспечения комфортного проезда в условиях сложного рельефа федеральные дорожники выполнили масштабные работы по приведению участка к нормативному состоянию. Так, общий объем земляных работ составил более 600 тыс. кубометров. Специалисты произвели укладку асфальтобетонного покрытия протяженностью более 10 км, а на подъемах увеличили количество полос движения с двух до трех.

На отрезке также отремонтировали 15 водопропускных труб, устроили прикромочные лотки и водосбросы по откосной части земляного полотна для водоотвода с проезжей части и откосов насыпи. Установили и 21 локальное очистное сооружение для экологической безопасности, обновили барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Кроме того, оборудовали три стоянки для транзитного транспорта с возможностью единовременного размещения до десяти большегрузных автомобилей на каждой, а также площадки отдыха с санитарными зонами.

Перевал Тит является самой высокой географической точкой на федеральной трассе А-360 «Лена». Местность характеризуется большим количеством поворотов, крутых подъемов и спусков. В период неблагоприятных погодных условий проезд через узкий перевал, особенно для водителей большегрузного транспорта, был затруднен, теперь ситуация значительно улучшилась.

Отметим, что за последние шесть лет на федеральной автодороге «Лена» ликвидировано более 500 км грунтовых разрывов, что сделало дорогу более безопасной для водителей. Стабильная проходимость единственной в регионе круглогодичной трассы позволяет экономике развиваться: предприятия могут получать сырье и оперативно отправлять готовую продукцию. Это поддерживает занятость населения и социальную инфраструктуру республики.