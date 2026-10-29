Заседание Междепутатской ассоциации «Столица» состоялось в Якутске

28 октября состоялось заседание Междепутатской ассоциации «Столица» под сопредседательством Альберта Семенова и Ивана Луцкана. В обсуждении приняли участие депутаты Ил Тумэн, избранные по городским округам, депутаты Якутской городской Думы и представители Окружной администрации Якутска.

Основным вопросом стали предложения Якутска к проекту государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Информацию представил начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Василий Аржаков.

В числе приоритетных вопросов — обеспечение жильём детей-сирот, расселение аварийных многоквартирных домов и создание инфраструктуры на земельных участках, предоставленных участникам специальной военной операции и членам семей погибших военнослужащих.

Народный депутат Якутии Василий Егоров предложил разработать отдельный порядок приоритетного предоставления земельных участков участникам СВО и членам их семей, чтобы распределение осуществлялось не только в порядке поступления заявлений.

В разделе «Разное» народный депутат республики Светлана Давыдова подняла вопрос о необходимости строительства новой поликлиники в связи с развитием новых микрорайонов Якутска, в том числе Звёздного. По мере появления новых жилых домов ожидается рост населения Сайсарского округа. Сейчас основную нагрузку несёт Якутская городская больница № 3, поэтому вопрос развития медицинской инфраструктуры необходимо прорабатывать заранее.

Также участники заседания обсудили распределение финансирования образовательных учреждений по действующей методике Министерства образования и науки Якутии.