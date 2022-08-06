06.08.2022
17:09
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Якутия

Семья Уваровских из Немюгюнцев разводит якутских павлинов

Павлин, афро-черри, арбуз в открытом грунте… У супругов Акулины и Александра Уваровских из села Немюгинцы большое, даже по меркам села, подсобное хозяйство — куры различных пород, утки, индюки, коровы, свиньи, бараны и великолепные павлины.


Семья также выращивает овощи. Подсобным хозяйством они занимаются более 15 лет, эффективно используя квадратные метры, умело ведя экономику личного подворья, на котором производятся мясо свинины, баранов, птицы, молоко, сообщает тгк Газета Хангалас

Афрочерри

Фото: тгк Газета Хангалас
Источник: тгк Газета Хангалас

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