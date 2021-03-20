Сегодня день рождения замминистра, депутата, режиссера, редактора журнала, педагога-новатора и мелодиста

Сегодня, 20 марта исполнилось 42 года Владиславу Валерьевичу ЛЕВОЧКИНУ, первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 39 лет Евгению Андреевичу ПЕРФИЛЬЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю Контрольного комитета парламента.

Сегодня отмечает свой день рождения Валентина ЯКИМЕЦ, известный режиссер, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

20 марта отмечает свой день рождения Марина Ильинична ТИМОФЕЕВА, редактор журнала «Байанай».

В этот же день отмечает свой день рождения Нина Афанасьевна АЛЕКСЕЕВА, основатель авторской школы, лауреат Государственных премий РС (Я) в области науки и техники, Почетный работник образования РФ.

Сегодня исполнилось 43 года Александру РЯМЯНЦЕВУ, директору ООО «Продюсерский центр Румянцева», руководителю интернет-проекта «Я-профи».

20 марта исполнилось 50 лет Федору Степановичу СЕРГУЧЕВУ, мелодисту, баянисту.