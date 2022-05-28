Сегодня день рождения руководителя, художника, поэта, звезды эстрады, искусствоведа и балерины
Сегодня, 28 мая отмечает свой день рождения Наталья Платоновна СИВЦЕВА, директор ГАУ РС(Я) «Центр ЖКХ и Энергоэффективности».
В этот же день исполнилось 70 лет Юрию Васильевичу СПИРИДОНОВУ, заслуженному художнику России, народному художнику Якутии, директору Арт-галереи «Ургэл».
Сегодня исполнилось 68 лет Юрию Вадимовичу ЗАБОЛЕВУ, бывшему мэру города Якутска, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
28 мая исполнилось 68 лет Ивану Николаевичу НИКОЛАЕВУ – УХХАНУ, известному поэту, журналисту и общественному деятелю.
В этот же день исполнилось 39 лет Виктору Константиновичу ИВАНОВУ – Сиэйэ Уола, звезде якутской эстрады.
Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ПАВЛОВА-БОРИСОВА, музыковед, кандидат искусствоведения.
28 мая отмечает свой день рождения Айталина Афанасьевна НОСОВА-БАНЗАРАКЦАЕВА, заслуженная артистка РС (Я), артистка балета.
В этот же день отмечает свой день рождения Люция Никандровна ВАСИЛЬЕВА, заслуженный работник культуры РС (Я), ветеран профсоюзного движения.
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