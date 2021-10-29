Сегодня день рождения первой леди, политика, руководителя и оперной певицы

Сегодня, 29 октября отмечает свой день рождения Людмила Валерьевна НИКОЛАЕВА, первая леди Якутии, общественный деятель, бизнесвумэн.

В этот же день исполнилось 53 года Владимиру Юрьевичу ФЕДОРОВУ, известному политику и меценату.

Сегодня исполнилось 44 года Михаилу Михайловичу ПАВЛОВУ, генеральному директору АО ФАПК «Сахабулт».

29 октября отмечает свой день рождения Анна Васильевна ДЬЧКОВСКАЯ, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.