29.10.2021
00:09
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Общество

Сегодня день рождения первой леди, политика, руководителя и оперной певицы

Сегодня, 29 октября отмечает свой день рождения Людмила Валерьевна НИКОЛАЕВА, первая леди Якутии, общественный деятель, бизнесвумэн.

В этот же день исполнилось 53 года Владимиру Юрьевичу ФЕДОРОВУ, известному политику и меценату.

Сегодня исполнилось 44 года Михаилу Михайловичу ПАВЛОВУ, генеральному директору АО ФАПК «Сахабулт».

29 октября отмечает свой день рождения Анна Васильевна ДЬЧКОВСКАЯ, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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